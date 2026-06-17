Beneficio por años cotizados: ¿Cuánto dinero entrega por cada año en que se cotizó?

17 jun. 2026 - 14:00 hrs.

Gracias a la Reforma de Pensiones, desde enero de este año se comenzó a pagar el Beneficio por Años Cotizados, una ayuda económica para aumentar las pensiones de los jubilados y de quienes lo harán en el futuro.

Este aporte extra no necesita postulación, ya que es un beneficio automático, y va dirigido a pensionados de vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguro. Para obtenerlo, se deben cumplir algunos requisitos.

¿Cuáles son los requisitos del beneficio?

Los pensionados deben tener 65 años o más, y cumplir con un mínimo de cotizaciones para hacer efectivos los pagos que aumentan su pensión mensual.

Las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados, es decir, 10 años. Los hombres, en cambio, son 240 meses de cotizaciones, o sea, 20 años.

En ambos casos no se pueden superar los 300 meses continuos o discontinuos, lo que equivale a 25 años.

¿Cuánto dinero entrega por cada año en que se cotizó?

Todos los beneficiarios reciben 0,1 UF extra por año cotizado en su pensión mensual, o sea, un poco más de $4.078, según el precio actual de la UF ($40.784).

Por lo tanto, para calcular el monto a recibir, los pensionados deben multiplicar su cantidad de años cotizados por 0,1 UF. Es decir, si alguien cotizó 15 años, entonces recibirá $61.170 extra mensualmente.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe un tope máximo equivalente a 25 años cotizados, por lo que tanto hombres como mujeres pueden llegar a recibir hasta 2,5 UF extra al mes (Cerca de $101.950).

Si la persona ya no tiene fondos en su cuenta, es decir, su saldo está en cero, igual recibirá el beneficio.

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