Robo frustrado en Pudahuel: Carabineros detiene a 4 sujetos y recupera especies avaluadas en $60 millones

04 ag. 2026 - 06:45 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo en flagrancia a cuatro personas, todas mayores de edad, que intentaron sustraer especies avaluadas en más de $60 millones desde una empresa en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana.

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este martes y permitió recuperar tanto los bienes como el vehículo en que se movilizaban los sospechosos.

El aviso y la persecución

Según los primeros antecedentes entregados por personal de Carabineros, el operativo se inició luego de que el encargado de seguridad de la empresa afectada alertara a la policía sobre el ingreso de al menos cuatro sujetos a las dependencias del recinto.

Las cámaras de seguridad del lugar fueron facilitadas a los funcionarios policiales, lo que permitió reconstruir la ruta de los individuos y desplegar a equipos de investigaciones en la zona hasta dar con su paradero.

Comparecerán ante la justicia

Los cuatro detenidos deberán comparecer ante la justicia por el delito flagrante de robo. El caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, a la espera de que la investigación sea derivada a un equipo especializado para determinar con mayor precisión la dinámica del hecho.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, un elemento que llamó la atención de los equipos policiales fue la tranquilidad con la que los sujetos habrían actuado al ingresar al recinto, lo que es un patrón observado en delitos de similar connotación, asociado a la práctica de estudiar previamente los espacios y los horarios de menor circulación de personas antes de cometer el ilícito.

Todo sobre Policial