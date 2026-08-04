¿Tienes PGU sin cobrar? Revisa con tu RUT si te corresponde el pago de hasta $250.000 y cómo solicitarla

04 ag. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los beneficios económicos más importantes otorgados por el Estado a través del Instituto de Previsión Social (IPS). Este aporte mensual está destinado a las personas de 65 años o más que cumplan con los requisitos.

Pese a que para recibir este aporte se debe postular, en muchos casos los beneficiarios acumulan pagos no cobrados por diversos motivos, por lo que es clave revisar si tienen dinero pendiente de cobrar.

¿Cómo saber si se tienen pagos pendientes de la PGU?

Para verificar si tienes cobros pendientes, solo debes ingresar tu RUT y fecha de nacimiento en la plataforma oficial de ChileAtiende (pincha aquí).

Si registras montos a tu favor, podrás elegir la forma de pago de inmediato, que puede ser mediante depósito bancario o con retiro presencial en BancoEstado.

También puedes consultar si recibes la PGU bajo los siguientes métodos:

A través de una videoatención en ChileAtiende.

Llamado al call center 101 de ChileAtiende o +56 4 4236 20 00 si estás en el extranjero. Revisa el horario de atención.

de ChileAtiende o +56 4 4236 20 00 si estás en el extranjero. Revisa el horario de atención. En una sucursal ChileAtiende con tu cédula de identidad.

¿Cuáles son los montos que entrega la PGU?

El monto de la PGU depende de la pensión base que reciba cada beneficiario:

Pensión base de hasta $789.139: Reciben el monto máximo estándar de $231.732.

Reciben el monto máximo estándar de $231.732. Pensión base entre $789.140 y $1.252.602: Reciben un monto variable calculado por el IPS.

Reciben un monto variable calculado por el IPS. Pensión base desde $1.252.603: No tienen derecho al beneficio.

Por su parte, las personas de 82 años o más acceden al monto máximo incrementado de $250.275 mensuales en el marco de la Reforma de Pensiones.

Requisitos para solicitar la PGU

Para acceder a la PGU se deben cumplir las siguientes condiciones:

Tener 65 años cumplidos . Sin embargo, para agilizar el proceso, el trámite se puede ingresar de forma anticipada a partir de los 64 años y 9 meses.

. Sin embargo, para agilizar el proceso, el trámite se puede ingresar de forma anticipada a partir de los 64 años y 9 meses. No pertenecer al 10% más rico de la población , lo que se determina mediante el Puntaje de Focalización Previsional del Registro Social de Hogares (RSH).

, lo que se determina mediante el Puntaje de Focalización Previsional del Registro Social de Hogares (RSH). Acreditar al menos 20 años de residencia (continuos o discontinuos) desde los 20 años de edad, y al menos 4 años de residencia dentro de los últimos 5 años anteriores a la postulación (acreditado por la PDI).

(continuos o discontinuos) desde los 20 años de edad, y al menos 4 años de residencia dentro de los últimos 5 años anteriores a la postulación (acreditado por la PDI). Contar con una pensión base calculada igual o menor a $1.252.602.

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