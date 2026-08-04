Santa Isabel vuelve a operar: Reabren estación de Línea 5 tras incendio que la mantuvo cerrada

04 ag. 2026 - 07:04 hrs.

¿Qué pasó?

La estación Santa Isabel de la Línea 5 del Metro de Santiago volvió a funcionar con normalidad durante la mañana de este martes, luego de permanecer cerrada desde el pasado 27 de julio a raíz del incendio que afectó a tres vagones de un tren.

El siniestro dejó uno de los carros completamente destruido, lo que obligó a suspender el funcionamiento de la estación mientras se desarrollaban las labores de evaluación y recuperación.

Inspecciones permitieron la reapertura

Durante la jornada del lunes, personal del Metro y la Seremi de Salud realizaron distintas inspecciones en la estación para verificar las condiciones del recinto antes de autorizar su reapertura.

Entre los trabajos efectuados se consideró la supervisión del sistema de ventilación y diversas mediciones tanto en la zona por donde circulan los trenes como en los espacios destinados a los trabajadores en el sector subterráneo.

Tras esas revisiones, la estación quedó habilitada y desde este martes opera con normalidad, permitiendo nuevamente el ingreso y salida de pasajeros.

Investigación por el incendio continúa

Respecto de las causas del incendio, la investigación continúa en desarrollo y aún no existe una conclusión sobre la falla que originó la emergencia.

El hecho también abrió una discusión sobre los trenes más antiguos que circulan por la Línea 5. En ese contexto, el presidente de Metro anunció que los históricos trenes NS-74 dejarán de operar en el año 2030.

Además, continúa el monitoreo de las personas que quedaron bajo observación tras el incidente, entre ellas trabajadores, bomberos y pasajeros que presentaron preocupación por una eventual exposición al humo.

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