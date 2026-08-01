¿Cuándo dejarán de operar? Metro pone fecha al retiro de los trenes NS-74

01 ag. 2026 - 20:42 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del incendio que afectó a un tren en la estación Santa Isabel de la Línea 5 el pasado lunes, el nuevo presidente de Metro de Santiago, Patricio Rey, abordó el futuro de los históricos trenes NS-74 y aseguró que comenzarán a ser retirados de circulación de cara a 2030.

En conversación con Diario Financiero, el directivo explicó que, pese al incidente, los ejemplare mantienen altos estándares de seguridad y han sido sometidos constantemente a procesos de revisión.

"Lo importante es proveer de la confianza y de la tranquilidad a todos nuestros usuarios, ya que estos son trenes en general muy seguros", señaló.

Además, agregó que "han operado durante 50 años con una tasa de confiabilidad muy alta, puesto que constantemente son evaluados a través de procesos de revisión técnica".

Los trenes NS-74 comenzaron a operar en el Metro de Santiago en 1975 y durante décadas se transformaron en uno de los símbolos del transporte subterráneo capitalino. Actualmente, existen 24 unidades de este modelo dentro de una flota cercana a 300 trenes.

Estas formaciones se caracterizan por ser más ruidosas que los modelos más recientes y por haber sido modificadas con una menor cantidad de asientos para aumentar su capacidad de pasajeros.

Plan de expansión

En la misma entrevista, Patricio Rey también se refirió al crecimiento de la red, asegurando que Metro enfrenta el mayor plan de expansión de su historia.

"Nunca se había enfrentado a un plan de expansión tan ambicioso", afirmó el presidente de la empresa, en referencia al proyecto que contempla aumentar la red desde las actuales 143 estaciones a un total de 199, considerando la construcción de nuevas líneas, entre ellas la futura Línea 7.

Todo sobre Metro de Santiago