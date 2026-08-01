Se inaugurará en 2035: Conoce las obras que contempla la nueva concesión Santiago-Colina-Los Andes

01 ag. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza en el proyecto de Segunda Concesión de la Ruta 57 Santiago-Colina-Los Andes, una iniciativa que busca modernizar una de las principales carreteras que conectan la Región Metropolitana con la Región de Valparaíso.

El proyecto contempla la construcción de nueva infraestructura, la ampliación de la ruta, mejoras en la conectividad y la implementación de un sistema de cobro electrónico, con el objetivo de aumentar la seguridad vial y reducir los tiempos de desplazamiento de quienes utilizan esta carretera.

Entre las principales obras se considera la intervención de las rutas 57-CH y G-71, una nueva conexión entre la Ruta 57 y la Ruta 5 al sur de la comuna de Colina, además de la construcción de la nueva Ruta Los Andes Oriente.

Ministerio de Obras Públicas

Asimismo, la iniciativa incluye el mejoramiento de la conectividad transversal, la habilitación de nuevas áreas de servicio, paraderos, aceras, sistemas de iluminación, obras de drenaje y diversas medidas de seguridad vial.

Ministerio de Obras Públicas

¿Cuándo estarán listas las obras?

De acuerdo con la planificación del Ministerio de Obras Públicas, la totalidad del proyecto entrará en operación durante 2035.

La iniciativa considera una inversión oficial estimada de 23.893.000 UF, equivalente a más de $975 mil millones, y será desarrollada bajo el sistema de concesión por un plazo máximo de 49 años. Su financiamiento provendrá del cobro de peajes a los usuarios que transiten por la ruta.

Todo sobre Obras públicas