Seguidilla de temblores afecta a la región de Antofagasta: epicentros se concentran en Socaire

04 ag. 2026 - 02:42 hrs.

¿Qué pasó?

Durante las últimas horas, una serie de temblores se ha registrado en la región de Antofagasta, concentrando su actividad en las cercanías de Socaire. De acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, los movimientos han alcanzado magnitudes de hasta 3.9.

El evento de mayor intensidad de esta secuencia ocurrió a las 01:16 horas de este martes 4 de agosto, con un sismo de magnitud 3.9 localizado a 58 km al SE de la localidad. Previo y posterior a este evento, la zona ha mantenido actividad telúrica constante.

Revisa los detalles de la seguidilla de temblores

02:01 horas: Magnitud 3.1 , 57 km al SE de Socaire, 224 km de profundidad.

Magnitud , 57 km al SE de Socaire, 224 km de profundidad. 01:16 horas : Magnitud 3.9 , 58 km al SE de Socaire, 223 km de profundidad.

: Magnitud , 58 km al SE de Socaire, 223 km de profundidad. 00:10 horas : Magnitud 2.6 , 100 km al E de Socaire, 228 km de profundidad.

: Magnitud , 100 km al E de Socaire, 228 km de profundidad. 21:31 horas (lunes): Magnitud 2.5, 93 km al NE de Socaire, 233 km de profundidad.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura en la zona como resultado de estos temblores.