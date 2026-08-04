Hasta 8 horas sin servicio: Anuncian corte de agua en dos comunas de la Región Metropolitana

04 ag. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este martes 4 de agosto se realizará un corte programado del suministro de agua potable en dos comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo detallado por la empresa sanitaria, la interrupción del servicio responderá a labores de mejora en la infraestructura del sector y se extenderá por un lapso estimado de hasta 8 horas.

El corte no afectará a la totalidad de las comunas, sino que se concentrará en perímetros específicos informados por la compañía a través de sus canales oficiales.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

San Miguel: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas de este martes 4 de agosto.

Peñalolén: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas de este martes 4 de agosto.

Todo sobre corte de agua