Estos son todos los bonos para pensionados del mes de agosto

09 ag. 2026 - 15:11 hrs.

Durante este mes de agosto, los jubilados del país no solo accederán a su pensión mensual, ya que el Estado también les otorga una serie de bonos y beneficios complementarios a modo de aumentar sus ingresos en esta etapa de la vida.

Sin embargo, hay que considerar que no basta solo con el hecho de pensionarse, ya que varias de estas ayudas económicas tienen requisitos específicos para poder acceder a ellas.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es el beneficio estatal que complementa las jubilaciones de todas las personas mayores de 65 años que pertenezcan al 90% más vulnerable de la población, que tengan al menos 20 años de residencia en Chile (continuos o discontinuos), que reciban una pensión menor a $1.252.602.

Actualmente, el monto de la PGU está fijado en $231.732 en su tope máximo (es un beneficio decreciente); sin embargo, este monto aumenta a $250.275 para los jubilados de 82 años o más, lo que a partir de septiembre será para los pensionados de 75 o más años.

Bono de reconocimiento

El Bono de Reconocimiento es un beneficio que se otorga a quienes se hayan cambiado desde el antiguo sistema previsional a las actuales AFP. Para acceder a este, se debe acudir a la AFP en la que se está afiliado y llenar la "Solicitud de Cálculo y Emisión del Bono de Reconocimiento" y el "Detalle de Empleadores", cuando corresponda.

De acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, el monto "se calcula de acuerdo a los períodos de cotizaciones que la persona registre en el antiguo régimen previsional". Además, el valor se reajusta anualmente por el IPC y se obtiene un interés del 4% anual, que se capitaliza cada año desde la fecha en que el afiliado ingresó al sistema previsional de AFP.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo está destinado a mejorar las pensiones de las mujeres jubiladas de 65 años o más. Este beneficio se otorga en función de cada hijo nacido vivo o adoptado de las pensionadas que demuestren residencia en Chile por al menos 20 años (continuos o discontinuos).

ChileAtiende indica que este bono "comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento de tu hijo y/o hija, el que equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales" y se calcula de la siguiente forma:

Si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009 , se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil).

, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil). Si nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

Bono Bodas de Oro

El Bono Bodas de Oro es un beneficio económico al que pueden acceder las parejas que demuestran 50 años de matrimonio y cumplen con los requisitos que establece la ley (revisar aquí).

Desde octubre del año pasado, el monto del bono es de $463.166, los que se dividen en partes iguales para cada cónyuge ($231.583). El beneficio se solicita de forma conjunta y se ajusta en un 100% de la variación del IPC cada mes de octubre.

Asignación Familiar

Este beneficio es un monto de dinero que se entrega a trabajadores dependientes o independientes, pero también a pensionados (AFP, PGU y Pensión Básica Solidaria de Invalidez) por cada carga familiar reconocida.

El monto de la Asignación Familiar depende del ingreso mensual que se reciba:

Hasta $649.039: $22.601 .

. Desde $649.040 hasta $947.990: $13.870 .

. Desde $947.991 hasta $1.478.539: $4.382 .

. Superior a $1.478.539: No hay derecho a la asignación.

Aguinaldo de Fiestas Patrias

Por último, los jubilados también recibirán un aguinaldo de Fiestas Patrias con el pago de su pensión de septiembre, pero para obtenerlo deben recibir una pensión al 31 de agosto (revisar la lista aquí). El monto base es de $25.280, el cual puede incrementar en $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto.

Todo sobre Beneficio Pensionado