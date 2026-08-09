Puerto Varas será el primer municipio de Chile en financiar un Plan Maestro para un parque nacional

09 ag. 2026 - 15:43 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Puerto Varas anunció una inédita iniciativa para planificar el futuro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, y se convirtió en el primer municipio de Chile en liderar y financiar con recursos propios la elaboración de un Plan Maestro para un parque nacional.

La iniciativa considera una inversión municipal estimada en $200 millones y tendrá como horizonte el año 2050, con el objetivo de compatibilizar la conservación de la biodiversidad con el turismo sostenible y el desarrollo territorial.

El proyecto será desarrollado en conjunto con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

El anuncio se realiza además en el marco del centenario del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, creado en 1926 y considerado el parque nacional más antiguo y uno de los más visitados de Chile.

Municipalidad de Puerto Varas

¿Qué contempla el Plan Maestro?

El denominado Plan Maestro de Gestión del Uso Público, Infraestructura y Desarrollo Territorial busca establecer una hoja de ruta para el desarrollo del parque durante las próximas décadas.

Entre sus objetivos está ordenar el crecimiento del turismo, mejorar la infraestructura para visitantes, priorizar futuras inversiones y fortalecer la conservación de los ecosistemas.

Para ello, se llevará a cabo un diagnóstico integral del parque y su entorno, además de evaluar la capacidad de carga de sus principales atractivos e identificar las actuales brechas de infraestructura.

Entre los proyectos que podrían ser priorizados se encuentran:

Nuevos y mejores senderos.

Miradores.

Centros de visitantes.

Nueva señalética.

Estacionamientos.

Infraestructura con accesibilidad universal.

Equipamiento para educación ambiental.

Todas las intervenciones deberán considerar como principio la reducción del impacto sobre los ecosistemas.

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, destacó el alcance de la iniciativa y aseguró que el municipio busca proyectar el futuro del parque junto a las comunidades y distintos actores del territorio.

"Este es un momento histórico para Puerto Varas. Como comuna, volvemos a mirar e impulsar el desarrollo del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el parque nacional más antiguo y también el más visitado de Chile."

Un nuevo modelo de colaboración

Desde el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas destacaron que el convenio representa una nueva forma de abordar la conservación, basada en la colaboración entre instituciones, comunidades y territorios.

El director nacional del SBAP, Tomás Saratscheff, señaló que "este convenio refleja un modelo basado en la colaboración entre las instituciones, los territorios y las comunidades. La conservación no puede ser una tarea que enfrente el Estado por sí solo; requiere alianzas y una visión compartida."

Por su parte, el director regional de CONAF, Fernando Gebhard, destacó la iniciativa. "Valoramos especialmente el impulso del Municipio de Puerto Varas para desarrollar este Plan Maestro junto a CONAF, porque permitirá proyectar el parque hacia el futuro, fortaleciendo su infraestructura, la gestión del uso público y la conservación de este patrimonio natural. Nuestro anhelo es que continúe creciendo y que durante los próximos 100 años siga siendo un espacio de conservación profundamente conectado con las comunidades."

Un parque que recibe cientos de miles de visitantes

Creado en 1926, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales es el parque nacional más antiguo de Chile y uno de los principales destinos turísticos del país.

Cada año recibe cientos de miles de visitantes, y enfrenta desafíos asociados al crecimiento del turismo, el cambio climático y la necesidad de proteger ecosistemas de alto valor ambiental.

En este contexto, el Plan Maestro buscará establecer una planificación que permita compatibilizar la llegada de visitantes con la protección del patrimonio natural.

El proceso también incorporará la participación de comunidades locales, organizaciones sociales, actores del turismo, servicios públicos y especialistas, con el objetivo de construir una visión compartida sobre el desarrollo del parque.

De esta manera, la iniciativa busca definir una cartera de proyectos e inversiones que permita mejorar la experiencia de los visitantes, fortalecer la conservación y preparar al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales para los próximos 100 años.