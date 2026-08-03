Años Cotizados: ¿Quiénes puden recibir el benficio y cuánto dinero entrega?

03 ag. 2026 - 18:00 hrs.

Una de las ayudas más importantes que surgieron tras la Reforma Previsional es el Beneficio por Años Cotizados (BAC), un aporte mensual que premia el esfuerzo de cotización realizado durante la vida laboral.

Una de sus principales ventajas es que se entrega de forma automática y no requiere postulación, por lo que el monto se suma directamente al pago habitual de la pensión, incluso si la persona ya no tiene fondos en su cuenta de capitalización.

¿Quiénes pueden recibir este beneficio?

El aporte está destinado a las personas pensionadas por vejez o invalidez a través del sistema de AFP o compañías de seguros de vida que tengan 65 años o más, y que cumplan con las siguientes cotizaciones mínimas:

Mujeres: Contar con al menos 120 meses cotizados (10 años).

Contar con al menos 120 meses cotizados (10 años). Hombres: Contar con al menos 240 meses cotizados (20 años).

Sin embargo, en el caso de las mujeres, la exigencia aumentará de forma gradual: en enero de 2028 subirá a 132 meses (11 años), e irá escalando 12 meses adicionales cada dos años hasta alcanzar los 180 meses (15 años) en 2036.

¿Cuánto dinero entrega el aporte?

El monto a recibir se calcula según el historial previsional registrado por cada persona al momento de jubilar, ya que corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados (1 año).

Por ejemplo, si una mujer cuenta con 120 meses cotizados (10 años), recibirá 1 UF mensual, monto que se suma a su pensión habitual.

Cabe aclarar que el beneficio mantiene un tope máximo de 2,5 UF mensuales ($102.111), equivalentes a los 25 años de cotizaciones reconocidos.

¿Cuándo se paga?

El pago de este beneficio mensual comenzó en enero de 2026 para todas las personas que ya estaban pensionadas y tenían 65 años o más al 30 de noviembre de 2025.

Para quienes se pensionen con posterioridad, el beneficio se paga de forma diferida una vez que reciban su primera pensión, e incluirá el pago retroactivo en caso de que corresponda.

Aunque el pago es automático, las personas pueden verificar su situación e ingresar con su RUT y fecha de nacimiento a la plataforma de ChileAtiende para revisar si reciben el dinero.

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