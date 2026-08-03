"¡Bienvenido a la familia colocolina!": Vozinha firma contrato con Colo Colo y ya es el nuevo arquero del Cacique

03 ag. 2026 - 18:18 hrs.

¿Qué pasó?

La espera terminó. Colo Colo confirmó este lunes la incorporación del arquero caboverdiano Vozinha, quien se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Cacique luego de firmar su contrato junto al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

La oficialización llegó a través de las redes sociales del club, donde Colo Colo compartió imágenes del momento en que el experimentado guardameta estampó su firma, sellando así un fichaje que durante las últimas horas ya había sido adelantado con distintas publicaciones.

Con la firma ya concretada, Vozinha queda a disposición del cuerpo técnico y se prepara para iniciar oficialmente su etapa en el Estadio Monumental.

El mensaje con que Colo Colo anunció a Vozinha

A través de su cuenta oficial de Instagram, el club le dio la bienvenida al arquero con un mensaje que puso fin a la incertidumbre sobre su incorporación.

"¡Vozinha ya es del Cacique! Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo Colo. ¡Bienvenido a la familia colocolina!", publicó la institución.

Las imágenes difundidas muestran al seleccionado de Cabo Verde junto al timonel albo durante la firma del contrato, formalizando una operación que solo estaba pendiente de la documentación tras superar los exámenes médicos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colo-Colo (@colocolooficial)

Se espera una presentación ante los hinchas

Luego de completar su incorporación, el arquero comenzará los trabajos bajo las órdenes del cuerpo técnico y todo apunta a que será presentado oficialmente ante la hinchada durante los próximos días.

En Colo Colo trabajan en una ceremonia especial en el Estadio Monumental para darle la bienvenida al nuevo refuerzo, en una actividad que podría convocar a miles de fanáticos albos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colo-Colo (@colocolooficial)

Todo sobre Vozinha