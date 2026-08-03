Colo Colo prepara presentación masiva de Vozinha en el Monumental: Pidió autorización para 42 mil personas este miércoles
- Por Diego Alonzo
Colo Colo ya tiene todo acordado con Vozinha para que sea el flamante refuerzo de este 2026. El arquero de Cabo Verde llegó a tierras nacionales el domingo y este lunes se sometió a exámenes médicos, por lo que solo resta que sea presentado en el Cacique.
El cronograma de los albos contempla que este martes el portero entrene a la par de sus compañeros y que más tarde se dirija a la prensa de forma oficial. Sin embargo, no todo terminaría allí, puesto que el club tiene preparada una verdadera fiesta.
La solicitud de Colo Colo que involucra a Vozinha
Según el periodista deportivo de Meganoticias, Marcelo González, el Cacique pidió a la delegación presidencial de la Región Metropolitana que el miércoles 5 de agosto "le permitan llevar 42 mil personas al Monumental a las 19:30 horas", lo que habría sido autorizado.Ir a la siguiente nota
"En las próximas horas se va a informar de que va a haber una presentación en sociedad, en público, el miércoles, con más de 40 mil personas en las tribunas", sostuvo el comunicador.
¿Cuándo haría su debut?
El siguiente encuentro oficial de Colo Colo es frente a Unión La Calera, el que se disputará este domingo 9 de agosto en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Se prevé que el portero albo no juegue y vea el cotejo desde las tribunas.
No obstante, el gran debut de Vozinha sería el domingo 16 de agosto contra O'Higgins a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, con la hinchada de los albos que pretende repletar el recinto de Macul.
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