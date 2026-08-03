Colo Colo prepara presentación masiva de Vozinha en el Monumental: Pidió autorización para 42 mil personas este miércoles

03 ag. 2026 - 16:05 hrs.

Colo Colo ya tiene todo acordado con Vozinha para que sea el flamante refuerzo de este 2026. El arquero de Cabo Verde llegó a tierras nacionales el domingo y este lunes se sometió a exámenes médicos, por lo que solo resta que sea presentado en el Cacique.

El cronograma de los albos contempla que este martes el portero entrene a la par de sus compañeros y que más tarde se dirija a la prensa de forma oficial. Sin embargo, no todo terminaría allí, puesto que el club tiene preparada una verdadera fiesta.

La solicitud de Colo Colo que involucra a Vozinha

Según el periodista deportivo de Meganoticias, Marcelo González, el Cacique pidió a la delegación presidencial de la Región Metropolitana que el miércoles 5 de agosto "le permitan llevar 42 mil personas al Monumental a las 19:30 horas", lo que habría sido autorizado.

"En las próximas horas se va a informar de que va a haber una presentación en sociedad, en público, el miércoles, con más de 40 mil personas en las tribunas", sostuvo el comunicador.

Vozinha en su llegada a Chile / Aton

¿Cuándo haría su debut?

El siguiente encuentro oficial de Colo Colo es frente a Unión La Calera, el que se disputará este domingo 9 de agosto en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Se prevé que el portero albo no juegue y vea el cotejo desde las tribunas.

No obstante, el gran debut de Vozinha sería el domingo 16 de agosto contra O'Higgins a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, con la hinchada de los albos que pretende repletar el recinto de Macul.

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