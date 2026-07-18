Beneficio por años cotizados: ¿Desde qué momento se paga?

18 jul. 2026 - 08:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados es un aporte económico mensual que se entrega a los jubilados que cumplen determinados requisitos. La idea es aumentar las pensiones dependiendo de los años que cotizaron.

Este bono expresado en UF es automático, es decir, no necesita postulación, y va dirigido a pensionados de vejez o invalidez que estén en alguna AFP o compañía de seguros.

¿Cuáles son los requisitos del beneficio?

Los pensionados deben tener 65 años o más y cumplir con un mínimo de cotizaciones para recibir los pagos que aumentan su pensión mensual.

Actualmente, las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados, es decir, 10 años. Para los hombres, en cambio, son 240 meses de cotizaciones, o sea, 20 años.

En ambos casos no se pueden superar los 300 meses continuos o discontinuos, lo que equivale a 25 años.

¿Desde qué momento se paga?

Este beneficio, que se entrega gracias a la reforma de pensiones, comenzó a pagarse en enero de este año para todas las personas que ya estaban pensionadas y tuviesen 65 años o más al 30 de noviembre de 2025, siempre que cumpliesen los requisitos.

Para quienes se pensionaron a partir de diciembre de 2025, el beneficio se pagará de forma diferida: comenzará a entregarse una vez que reciban su primera pensión e incluirá el retroactivo en el caso de que corresponda.

¿Cuál es el monto que se recibe?

Todos los beneficiarios reciben 0,1 UF extra por año cotizado en su pensión mensual, o sea, un poco más de $4.084, según el precio actual de la UF ($40.844).

Por lo tanto, para calcular el monto a recibir, los pensionados deben multiplicar su cantidad de años cotizados por 0,1 UF. Es decir, si una persona cotizó 15 años, entonces recibirá $61.170 extra cada mes.

Sin embargo, existe un tope máximo de 25 años cotizados, por lo que tanto hombres como mujeres no pueden recibir más de 2,5 UF extra al mes (cerca de $101.950).

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