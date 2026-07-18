Robaron un auto de aplicación y chocaron con un árbol: Detienen a falsos pasajeros en Cerro Navia

18 jul. 2026 - 06:56 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a dos personas por el robo de un auto de aplicación, luego de que chocaran el vehículo contra un árbol la madrugada de este sábado en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana.

Delincuentes se hicieron pasar por falsos pasajeros

De acuerdo a información policial, el asalto se produjo bajo la modalidad de falsos pasajeros, luego que la víctima, conductor de aplicación, concurriera hasta un sector para recoger a una persona.

Sin embargo, todo se trató de una trampa, ya que un grupo de individuos lo abordó violentamente para sustraerle el vehículo. Luego de quitarle el automóvil, el conductor hizo de inmediato la denuncia.

Carabineros comenzó un seguimiento controlado para dar con la banda; sin embargo, esta terminó protagonizando un choque de alta energía contra un árbol en Calle Neptuno.

Uno de los delincuentes quedó atrapado en el vehículo y otro intentó huir a pie, pero ambos fueron detenidos por personal policial. Un tercer integrante escapó y actualmente se mantiene prófugo.