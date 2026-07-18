Incendio destruye cuatro viviendas en campamento de Maipú: Lluvias dificultaron el trabajo de Bomberos

18 jul. 2026 - 01:11 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado, se reportó que un incendio afectó a las viviendas de un campamento de la comuna de Maipú, ubicado en Camino a Melipilla con Pajaritos.

De acuerdo con los antecedentes del hecho, el siniestro destruyó 4 viviendas. Además, las intensas precipitaciones del sistema frontal, que han dejado varias calles anegadas, dificultaron el ingreso de Bomberos al lugar.

¿Qué informó Bomberos?

El comandante Claudio Salinas, del Cuerpo de Bomberos de Maipú, explicó que "a las 20:40 horas se recibió una alarma en nuestra central (...). Al arribo de las primeras unidades, se encuentran varias viviendas que estaban siendo afectadas por el fuego y teníamos el indicio de que había dos personas extraviadas al interior".

"Al arribo de las primeras unidades se generaron los equipos de búsqueda y rescate, los cuales decretaron que no había personas en el interior", agregó la autoridad de Bomberos.

Luego, precisó que "en estos momentos esta controlada la emergencia", la cual no dejó personas fallecidas. Un voluntario de Bomberos resultó con una lesión menor en una pierna producto de los trabajos.

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