Cortes de luz por sistema frontal: Más de 370 mil clientes están sin suministro eléctrico a nivel nacional

18 jul. 2026 - 05:19 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que se encuentra afectando a gran parte del país sigue causando estragos, pero no solo las intensas precipitaciones han sido un problema, sino también las fuertes ráfagas de viento que han provocado la caída de árboles, daños en estructuras del alumbrado público y también en diferentes inmuebles.

Como suele ocurrir en estas situaciones, son varios los hogares a lo largo del país que se encuentran sin suministro eléctrico.

Más de 370 mil clientes están sin electricidad

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) permite saber en vivo cuáles son las zonas del país y la cantidad de clientes que están sin servicio ingresando al siguiente enlace.

A las 12:00 horas de este sábado, se reportan 372.502 clientes en todo el país sin suministro eléctrico, lo que significa que el 95,4% de los hogares sí cuenta con electricidad.

Revisa el estado de todas las regiones

Arica y Parinacota: 36

Tarapacá: 0

Antofagasta: 0

Atacama: 5.142

Coquimbo: 37.222

Valparaíso: 182.708

Región Metropolitana: 42.188

O'Higgins: 6.920

Maule: 10.724

Ñuble: 6.805

Biobío: 11.726

La Araucanía: 56.942

Los Ríos: 6.470

Los Lagos: 5.566

Aysén: 42

Magallanes: 0

Las regiones más afectadas

A las 12:00 horas de este sábado, 372.502 clientes sin luz corresponden a la región de Valparaíso. Asimismo, en la región de La Araucanía hay 56.942 clientes sin electricidad, mientras que Coquimbo concentra 37.222 afectaciones y Biobío, 11.726.

Por su parte, en la Región Metropolitana hay 42.188 viviendas sin luz.

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