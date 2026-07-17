Alejandro Sepúlveda y nuevos sistemas frontales: Anuncia cómo serán las lluvias este fin de semana en la zona centro-norte

17 jul. 2026 - 22:54 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas precipitaciones que han afectado a buena parte del país continuarán durante las próximas horas, aunque con una disminución en su intensidad durante la tarde del sábado. Sin embargo, el alivio será breve, ya que un nuevo sistema frontal ingresará el domingo, dejando nuevamente lluvias en distintas regiones.

El periodista experto en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó que en el centro de Santiago ya se "han acumulado 93 milímetros de agua, una cifra cercana a los 100 milímetros que se habían pronosticado" para este primer evento meteorológico. Además, recordó que durante la jornada se registraron tormentas eléctricas y que las precipitaciones continuarán durante la noche, aunque en forma de chubascos.

Para este sábado, el especialista indicó que las lluvias más intensas se concentrarán durante la madrugada y la mañana, mientras que en horas de la tarde se espera una pausa. No obstante, advirtió que esta tregua será de corta duración, ya que el domingo ingresará un nuevo sistema frontal que volverá a dejar lluvias en la zona centro-norte.

Según el pronóstico, las precipitaciones también seguirán afectando a la Región de Coquimbo, especialmente en las provincias de Huasco, Elqui, Limarí y Choapa. Tras una breve disminución durante la tarde y noche del sábado, el domingo volverán a registrarse lluvias de intensidad en sectores como "Vallenar, Ovalle, Illapel y la conurbación La Serena-Coquimbo".

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, la inestabilidad continuará durante los próximos días e incluso se anticipa la llegada de otro sistema frontal durante la próxima semana, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados y extremar las medidas de precaución ante las condiciones climáticas.

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