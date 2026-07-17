Senapred solicita evacuar diversos sectores por efectos del sistema frontal: Revisa las últimas alertas SAE

17 jul. 2026 - 23:34 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal sigue causando estragos en gran parte del país producto de las intensas precipitaciones que aún no han cesado, provocando anegamientos y el colapso de diferentes estructuras.

Debido a lo anterior, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha emitido diversas alertas SAE para solicitar la evacuación de algunos sectores.

En caso de recibir una alerta SAE, el organismo llamó a los ciudadanos a actuar con calma, acatar las indicaciones de las autoridades correspondientes y no olvidar a las mascotas.

Estas son las últimas alertas SAE que ha emitido Senapred. Esta nota se actualizará constantemente.

Revisa las alertas SAE

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por activación de quebrada, #SENAPRED solicita evacuar sectores Las Pircas y La Fragua, en la comuna de #AltoDelCarmen, Región de Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería… pic.twitter.com/0VbjNfnhdr — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde de río Choapa, #SENAPRED solicita evacuar sectores Huentelauquén Bajo y Huentelaquén Sur, en la comuna de #Canela, Región de Coquimbo.



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🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del estero El Cobre, #SENAPRED solicita evacuar sector El Cobre, en la comuna de #SanEsteban, Región de Valparaíso.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.… pic.twitter.com/J1zI8h54Iq — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por crecida del rio Aconcagua, #SENAPRED solicita evacuar sector Santa Rosa de Colmo, en la comuna de #Quillota, Región de Valparaíso.



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🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por crecida del rio Aconcagua, #SENAPRED solicita evacuar sectores Tabolango y La Victoria, en la comuna de #Limache, Región de Valparaíso.



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🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por crecida del rio Aconcagua, #SENAPRED solicita evacuar sector La Isla, en las comunas de #Concón y #Quintero, Región de Valparaíso.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.… pic.twitter.com/3TfpBS2m7i — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del Estero Punitaqui, #SENAPRED solicita evacuar sectores Costanera Punitaqui, calle Riquelme y sector Las Lluvias, en la comuna de #Punitaqui, Región de Coquimbo.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos… pic.twitter.com/1O5Scizjnz — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

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