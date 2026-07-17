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Senapred solicita evacuar diversos sectores por efectos del sistema frontal: Revisa las últimas alertas SAE

¿Qué pasó? 

El sistema frontal sigue causando estragos en gran parte del país producto de las intensas precipitaciones que aún no han cesado, provocando anegamientos y el colapso de diferentes estructuras. 

Debido a lo anterior, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha emitido diversas alertas SAE para solicitar la evacuación de algunos sectores.

En caso de recibir una alerta SAE, el organismo llamó a los ciudadanos a actuar con calma, acatar las indicaciones de las autoridades correspondientes y no olvidar a las mascotas.

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Estas son las últimas alertas SAE que ha emitido Senapred. Esta nota se actualizará constantemente. 

Revisa las alertas SAE

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