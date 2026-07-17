"Es una persona muy violenta, muy peligrosa": Delincuente que baleó a carabineros continúa prófugo

17 jul. 2026 - 17:42 hrs.

¿Qué pasó?

Dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos durante la mañana de este viernes tras ser atacados a disparos mientras realizaban labores policiales en la comuna de Lo Espejo. El hecho ocurrió cuando los uniformados se acercaron a fiscalizar a un sujeto que no quiso identificarse y que, en ese momento, extrajo un arma de fuego y disparó en su contra.

Producto del ataque, ambos funcionarios resultaron lesionados y fueron trasladados hasta el Hospital de Carabineros. Desde la institución informaron que los efectivos se encuentran estables, conscientes y fuera de riesgo vital, mientras equipos especializados realizan diligencias para dar con el paradero del responsable, quien huyó del lugar tras el ataque.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que el sujeto cuenta con antecedentes policiales y realizó el siguiente llamado. “No vamos a permitir que ande en las calles de esta manera. Si este delincuente está escuchando, mejor que se entregue. Estamos enviando a todo nuestro personal para ubicarlo y detenerlo porque él tiene que estar en la cárcel”, señaló.

En tanto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó la importancia de encontrar al responsable: “Es muy importante detener a esta persona, una persona muy violenta, muy peligrosa. Si alguien tiene información, que la haga llegar al 133 o al 4242 de manera totalmente anónima”, afirmó.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el individuo tiene una orden vigente de detención y un historial asociado a distintos delitos. Las policías mantienen un amplio operativo para encontrarlo.