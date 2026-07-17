Santiago vive su julio más lluvioso en 20 años: En solo dos días ya superó el promedio histórico del mes

17 jul. 2026 - 17:02 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que han afectado a la zona central y sur del país dejaron un registro histórico para Santiago. De acuerdo con datos de la estación Quinta Normal, la capital no registraba un mes de julio tan lluvioso desde hace 20 años.

Hasta las 17:00 horas de este viernes 17 de julio, se han acumulado 70 milímetros de agua caída en Santiago, superando con creces el promedio del mes, según detalló el periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda.

Desde el 2006 no llovía tanto en Santiago durante julio

El experto detalló que los más de 65 milímetros de agua caída hasta ahora en Santiago durante julio no se registraban desde el año 2006, cuando cayeron 103 milímetros en todo el mes.

Estos son los registros de julio en Santiago en los últimos años:

2006: 103 milímetros

103 milímetros 2007: 35,4 milímetros

35,4 milímetros 2008: 34,7 milímetros

34,7 milímetros 2009: 14,3 milímetros

14,3 milímetros 2010: 26,6 milímetros

26,6 milímetros 2011: 43,6 milímetros

43,6 milímetros 2012: 2 milímetros

2 milímetros 2013: 3,7 milímetros

3,7 milímetros 2014: 34,6 milímetros

34,6 milímetros 2015: 38,3 milímetros

38,3 milímetros 2016: 50,2 milímetros

50,2 milímetros 2017: 30,7 milímetros

30,7 milímetros 2018: 49,6 milímetros

49,6 milímetros 2019: 13,3 milímetros

13,3 milímetros 2020: 64,6 milímetros

64,6 milímetros 2021: 0,5 milímetros

0,5 milímetros 2022: 69 milímetros

69 milímetros 2023: 45,7 milímetros

45,7 milímetros 2024: 0 milímetros

0 milímetros 2025: 23,3 milímetros

Sepúlveda graficó la magnitud del fenómeno de esta manera: "El promedio de julio es de 50 milímetros. En dos días ya batimos el promedio de todo el mes".

Los julios más lluviosos de la historia reciente

De acuerdo a los registros entregados por el periodista, los meses de julio con mayor acumulado de agua caída en la estación Quinta Normal han sido:

1987: 354,9 milímetros 1984: 245,9 milímetros 1978: 222,3 milímetros

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