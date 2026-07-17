Santiago vive su julio más lluvioso en 20 años: En solo dos días ya superó el promedio histórico del mes
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Las intensas lluvias que han afectado a la zona central y sur del país dejaron un registro histórico para Santiago. De acuerdo con datos de la estación Quinta Normal, la capital no registraba un mes de julio tan lluvioso desde hace 20 años.
Hasta las 17:00 horas de este viernes 17 de julio, se han acumulado 70 milímetros de agua caída en Santiago, superando con creces el promedio del mes, según detalló el periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda.
Desde el 2006 no llovía tanto en Santiago durante julio
El experto detalló que los más de 65 milímetros de agua caída hasta ahora en Santiago durante julio no se registraban desde el año 2006, cuando cayeron 103 milímetros en todo el mes.Ir a la siguiente nota
Estos son los registros de julio en Santiago en los últimos años:
- 2006: 103 milímetros
- 2007: 35,4 milímetros
- 2008: 34,7 milímetros
- 2009: 14,3 milímetros
- 2010: 26,6 milímetros
- 2011: 43,6 milímetros
- 2012: 2 milímetros
- 2013: 3,7 milímetros
- 2014: 34,6 milímetros
- 2015: 38,3 milímetros
- 2016: 50,2 milímetros
- 2017: 30,7 milímetros
- 2018: 49,6 milímetros
- 2019: 13,3 milímetros
- 2020: 64,6 milímetros
- 2021: 0,5 milímetros
- 2022: 69 milímetros
- 2023: 45,7 milímetros
- 2024: 0 milímetros
- 2025: 23,3 milímetros
Sepúlveda graficó la magnitud del fenómeno de esta manera: "El promedio de julio es de 50 milímetros. En dos días ya batimos el promedio de todo el mes".
Los julios más lluviosos de la historia reciente
De acuerdo a los registros entregados por el periodista, los meses de julio con mayor acumulado de agua caída en la estación Quinta Normal han sido:
- 1987: 354,9 milímetros
- 1984: 245,9 milímetros
- 1978: 222,3 milímetros
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