Hay orden de evacuación: Senapred declara Alerta Roja por incendio forestal en "cercanía a sectores poblados" en Camiña

17 jul. 2026 - 17:14 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una Alerta Roja para la comuna de Camiña, en la región de Tarapacá, debido a un incendio forestal.

Alerta Roja por incendio forestal en Camiña

De acuerdo al organismo, la Conaf informó que el "incendio forestal presenta cercanía a sectores poblados".

A raíz de esto, el mismo Senapred ya había emitido una alerta SAE para evacuar la zona: "Por incendio forestal, SENAPRED solicita evacuar calles Arturo Prat y O'Higgins (Poblado de Camiña), en la comuna de Camiña, Región de Tarapacá".

"Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, SENAPRED activó mensajería SAE", agregaron.

Por último, recordaron "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por incendio forestal #SENAPRED solicita evacuar calles Arturo Prat y O'Higgins (Poblado de Camiña), en la comuna de #Camiña, Región de Tarapacá.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó… pic.twitter.com/2Kug9mjMe0 — SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026

En los detalles de la Alerta Roja, el organismo explicó que el siniestro denominado "Borde Río" se encuentra en pleno combate y ha afectado 0,01 hectáreas. En el lugar se ha desplegado el Cuerpo de Bomberos de Camiña, Carabineros, Personal Municipal y 1 técnico de Conaf.

#SenapredTarapacá Se declara Alerta Roja para la comuna de Camiña por incendio forestal.https://t.co/oaHTFLoEAU pic.twitter.com/94vZzY2AT8 — SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026

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