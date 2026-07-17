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Hay orden de evacuación: Senapred declara Alerta Roja por incendio forestal en "cercanía a sectores poblados" en Camiña

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una Alerta Roja para la comuna de Camiña, en la región de Tarapacá, debido a un incendio forestal.

Alerta Roja por incendio forestal en Camiña

De acuerdo al organismo, la Conaf informó que el "incendio forestal presenta cercanía a sectores poblados".

A raíz de esto, el mismo Senapred ya había emitido una alerta SAE para evacuar la zona: "Por incendio forestal, SENAPRED solicita evacuar calles Arturo Prat y O'Higgins (Poblado de Camiña), en la comuna de Camiña, Región de Tarapacá".

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"Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, SENAPRED activó mensajería SAE", agregaron.

Por último, recordaron "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

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En los detalles de la Alerta Roja, el organismo explicó que el siniestro denominado "Borde Río" se encuentra en pleno combate y ha afectado 0,01 hectáreas. En el lugar se ha desplegado el Cuerpo de Bomberos de Camiña, Carabineros, Personal Municipal y 1 técnico de Conaf.

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