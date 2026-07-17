Hay orden de evacuación: Senapred declara Alerta Roja por incendio forestal en "cercanía a sectores poblados" en Camiña
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una Alerta Roja para la comuna de Camiña, en la región de Tarapacá, debido a un incendio forestal.
Alerta Roja por incendio forestal en Camiña
De acuerdo al organismo, la Conaf informó que el "incendio forestal presenta cercanía a sectores poblados".
A raíz de esto, el mismo Senapred ya había emitido una alerta SAE para evacuar la zona: "Por incendio forestal, SENAPRED solicita evacuar calles Arturo Prat y O'Higgins (Poblado de Camiña), en la comuna de Camiña, Región de Tarapacá".Ir a la siguiente nota
"Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, SENAPRED activó mensajería SAE", agregaron.
Por último, recordaron "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".
🔴 #SENAPREDInforma— SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026
¡ATENCIÓN! Por incendio forestal #SENAPRED solicita evacuar calles Arturo Prat y O'Higgins (Poblado de Camiña), en la comuna de #Camiña, Región de Tarapacá.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó… pic.twitter.com/2Kug9mjMe0
En los detalles de la Alerta Roja, el organismo explicó que el siniestro denominado "Borde Río" se encuentra en pleno combate y ha afectado 0,01 hectáreas. En el lugar se ha desplegado el Cuerpo de Bomberos de Camiña, Carabineros, Personal Municipal y 1 técnico de Conaf.
#SenapredTarapacá Se declara Alerta Roja para la comuna de Camiña por incendio forestal.https://t.co/oaHTFLoEAU pic.twitter.com/94vZzY2AT8— SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026
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