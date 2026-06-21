Desmantelan rucos y detienen corte no autorizado de árboles en Parque Nacional La Campana

21 jun. 2026 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

En un operativo conjunto entre guardaparques de CONAF y el OS-5 de Carabineros, se desmantelaron rucos en el Parque Nacional La Campana, ubicado en la comuna de Hijuelas.

Las autoridades estaban en un sector de difícil acceso, lo que fue ubicado mediante el uso de drones.

En ese lugar se realizaba el corte no autorizado de árboles nativos y uso ilícito de fuego, lo que representa un alto riesgo de incendios forestales.

El parque, con más de 8000 hectáreas, enfrenta accesos ilegales que dificultan su protección, más si se desarrolla un siniestro.

Marcelo Pérez, jefe del Departamento de Áreas Protegidas de Conaf, señaló en Meganoticias Siempre Juntos que “para nosotros es de máxima preocupación el uso del fuego al interior de un área protegida. Hoy día nuestra legislación lo tipifica como un delito... Nosotros siempre nos colocamos en el peor escenario de un incendio forestal al interior de la unidad. Y sería devastador, sería un daño y un impacto ambiental brutal”.

Las autoridades enfatizan la importancia de denunciar actividades irregulares para preservar este pulmón verde y evitar daños ambientales graves.