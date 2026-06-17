Avisos por precipitaciones y nevadas en 3 regiones de Chile: Se esperan hasta 35 mm de lluvias

17 jun. 2026 - 04:39 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "precipitaciones normales a moderadas", las cuales afectarían a un sector de una región de la zona central del país.

Además, realizó otro aviso por "nevadas normales a moderadas", las que se presentarían en dos regiones del norte.

Aviso por precipitaciones

La lluvia se haría presente a partir de la tarde del jueves 18 hasta la tarde del viernes 19 de junio en Rapa Nui, región de Valparaíso.

Debido a un "frente frío" se pronostican entre 25 y 35 milímetros de precipitaciones.

Aviso por nevadas

En tanto, las nevadas ocurrirían desde la noche del miércoles 17 hasta la noche del jueves 18 de junio, debido a una condición sinóptica de "vaguada costera".

El fenómeno se presentaría en la Cordillera de las regiones de Antofagasta y Atacama, con la probabilidad de ventisca.

Para Antofagasta se estima que caiga entre cinco y diez centímetros de nieve, mientras que en Atacama entre diez y 20 centímetros.

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