Hasta 100 km/h: Emiten una alerta y un aviso por vientos que afectarán a 4 regiones de Chile
¿Qué pasó?
Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "viento normal a moderado" que se presentarán durante varios días de esta semana en regiones de la zona norte del país.
Además, también emitió una alerta por "viento moderado a fuerte" en sectores de dos regiones, fenómeno que se podría presentar durante dos días de la presente semana.
Aviso por "viento normal a moderado"
El aviso se encuentra vigente desde la tarde de este martes 16 hasta la mañana del viernes 19 de junio, por una condición sinóptica de "vaguada en altura".Ir a la siguiente nota
El fenómeno se produciría en la Cordillera de la región de Arica y Parinacota; en la Cordillera de la Costa, la pampa y la precordillera de Tarapacá; en la Cordillera de la Costa, la pampa, la precordillera, la precordillera Salar y la Cordillera de la región de Antofagasta; y en la precordillera y Cordillera de Atacama.
Cabe señalar que con los vientos existe la probabilidad de tormentas de arena.
Aviso por "viento moderado a fuerte"
Al igual que en el caso anterior, la alerta se emitió por una "vaguada en altura", y estará vigente desde la noche del miércoles 17 hasta la noche del jueves 18 de junio.
En este caso, el fenómeno afectará a la Cordillera de la región de Tarapacá; y la Cordillera de la Costa, la precordillera, la precordillera Salar y la Cordillera de Antofagasta.
También se advirtió que se desarrollarían tormentas de arena.
Vientos de hasta 100 km/h
Meteorología pronosticó las siguientes intensidades estimadas de viento en cada sector:
- Cordillera: entre 60 y 80 km/h este jueves
- Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h este miércoles y jueves
- Pampa: entre 40 y 60 km/h este miércoles y jueves
- Precordillera: entre 40 y 60 km/h este jueves
- Cordillera: entre 70 y 90 km/h este jueves
- Cordillera de la Costa: entre 60 y 80 km/h este martes y viernes; y entre 80 y 100 km/h este miércoles y jueves.
- Pampa: entre 40 y 60 km/h este miércoles y jueves
- Precordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h, este miércoles; y entre 70 y 90 km/h este jueves
- Precordillera Salar: entre 40 y 60 km/h este miércoles; y entre 60 y 80 km/h este jueves
- Cordillera: entre 60 y 80 km/h este martes y viernes, y entre 80 y 100 km/h este miércoles y jueves
- Precordillera: entre 40 y 60 km/h
- Cordillera: entre 60 y 80 km/h
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