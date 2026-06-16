Se aproxima la lluvia a Santiago: Centro meteorológico noruego pronostica varios días con precipitaciones esta semana

16 jun. 2026 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto Meteorológico de Noruega, a través de su plataforma Yr.no, anticipa para Santiago una semana con lluvia en cuatro de los cinco días proyectados. Las probabilidades de precipitaciones, que serían débiles, se presentarán desde el miércoles 17, se extenderán al jueves 18, darán una pausa el viernes 19 y volverán el sábado 20 y el domingo 21, cerrando así una semana fría y húmeda para la capital chilena justo en el Día del Padre.

Miércoles 17: arranca la semana húmeda

El miércoles 17 de junio marcará el inicio de los días con precipitaciones. Yr.no proyecta 0,4 milímetros de lluvia, con cielo nublado durante toda la jornada. La temperatura máxima llegará a los 14°C y la mínima a 9°C.

Jueves 18: lluvia en la madrugada y sol en la tarde

El jueves 18 traerá 1 milímetro de precipitación concentrado en la madrugada, según muestra el prestigioso centro noruego, con cielo despejado durante la mañana y la tarde. La máxima subirá levemente hasta los 16°C y la mínima descenderá a 7°C.

Viernes 19: la única pausa seca de la semana

El viernes 19 de junio será el único día sin probabilidades de lluvia en todo lo que queda de semana. Con cielo parcialmente nublado, el modelo noruego no registra precipitaciones para esa jornada. La temperatura máxima alcanzará los 19°C y la mínima bajará a 4°C.

Imagen creada con IA usando fotos de agencia Aton

Sábado 20 y domingo 21: Posible lluvia para el Día del Padre

El fin de semana no escapará a las precipitaciones. El sábado 20 registrará 1,3 milímetros de lluvia concentrados en la tarde-noche, según el pronóstico el cielo estará despejado en la mañana, pero podría llover al caer el día. La máxima será de 14°C y la mínima de 8°C.

El domingo 21, para el Día del Padre, cerrará la semana con 0,3 milímetros de precipitación, cielo nublado durante toda la jornada y la temperatura más baja de la semana: 12°C y 4°C.

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