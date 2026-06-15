Incluída la RM: Emiten avisos por viento de hasta 80 km/h en 7 regiones de Chile para esta semana
¿Qué pasó?
Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió dos avisos por "viento normal a moderado" que se presentarán durante varios días de esta semana en siete regiones del país.
Según indica el sitio web de Meteorología, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
Viento en la zona norte
Uno de los avisos se encuentra vigente desde la tarde de este lunes 15 hasta la mañana del viernes 19 de junio, por una condición sinóptica de un "corriente en chorro".Ir a la siguiente nota
El fenómeno se produciría en la Cordillera de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama. En tanto, en la región de Antofagasta sería en la zona de la Cordillera de la Costa, la pampa, la precordillera, la precordillera salar y la Cordillera.
Cabe señalar que con los vientos existe la probabilidad de tormentas de arena.
Viento en la zona central
Otro aviso se emitió por una condición de un "borde de ataque de baja segregada", y estará vigente desde la tarde del miércoles 17 hasta la madrugada del jueves 18 de junio, en la Cordillera de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
Vientos de hasta 80 km/h
Meteorología pronosticó las siguientes intensidades estimadas de viento en cada sector:
- Cordillera: entre 60 y 80 km/h este jueves.
- Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de 50 km/h este jueves.
- Cordillera: entre 60 y 80 km/h.
- Cordillera de la Costa: entre 60 y 80 km/h desde el lunes hasta el viernes.
- Pampa: entre 40 y 60 km/h el jueves.
- Precordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h el jueves.
- Precordillera Salar: entre 40 y 60 km/h el jueves
- Cordillera: entre 60 y 80 km/h el lunes, entre 40 y 40 km/h (con rachas de 70 km/h) el martes, y entre 60 y 80 km/h desde el miércoles hasta el viernes.
- Cordillera: entre 60 y 80 km/h el jueves.
- Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el miércoles y jueves.
- Cordillera: entre 40 y 60 km/h el miércoles y jueves.
- Cordillera: Cordillera: entre 40 y 60 km/h el miércoles y jueves.
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