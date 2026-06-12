Fin de semana con lluvias, nevadas y frío: Estas son todas las zonas que se verán afectadas

12 jun. 2026 - 16:53 hrs.

¿Qué pasó?

El panorama meteorológico para este fin de semana en Chile será muy variado. Mientras la zona central disfrutará de días estables, las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indican que las precipitaciones se concentrarán principalmente en los territorios insulares del país, en sectores específicos de la zona centro-sur y en el extremo austral, donde incluso se registrarán temperaturas invernales y nevadas.

Precipitaciones en el Chile insular

Los territorios insulares serán los principales protagonistas de los sistemas frontales este fin de semana, aunque con características muy diferentes entre sí.

Rapa Nui (Isla de Pascua)

El territorio insular polinésico recibirá chubascos concentrados durante el sábado. Fiel a su clima subtropical, la lluvia no vendrá acompañada de frío, ya que se espera una temperatura máxima bastante templada de 22°C. Para el domingo, las condiciones tienden a estabilizarse.

Archipiélago Juan Fernández

A diferencia de Rapa Nui, el viento y la humedad se mantendrán durante todo el fin de semana. La DMC prevé lluvias tanto para el sábado como para el domingo, bajo un ambiente fresco y nublado que registrará una máxima idéntica de 15°C en ambas jornadas.

La zona central

En la zona central, lloverá durante la madrugada y en la mañana del sábado en la ciudad de Chillán, región de Ñuble, donde se registrarán extremas de 8°C y 14°C.

En Concepción, los habitantes de la capital penquista tendrán que cuidarse de la humedad temprano el sábado. Las precipitaciones están pronosticadas exclusivamente para la madrugada y la mañana del sábado. Hacia la tarde el cielo comenzará a abrirse, dejando una temperatura máxima estimada en 14°C. El domingo se perfila como un día seco.

Chubascos y frío extremo en la Patagonia

Punta Arenas (Región de Magallanes)

El extremo austral mantendrá condiciones inestables y cielos cubiertos durante todo el fin de semana. Se esperan chubascos intermitentes tanto el sábado como el domingo. El ambiente será frío, con una máxima de 6°C el sábado que subirá levemente a 8°C el domingo.

Torres del Paine

Las bajas temperaturas darán paso a nevadas. Para la mañana del sábado, la DMC advierte la probabilidad de nevadas débiles, ideales para vestir de blanco los paisajes del parque nacional Torres del Paine, pero acompañadas de un frío riguroso: la máxima rozará apenas los 5°C.

Ante este panorama, se recomienda a quienes habitan o visitan estas regiones salir con ropa impermeable y conducir con máxima precaución, pues las calzadas estarán húmedas y podría haber escarcha en las rutas patagónicas.

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