No solo sería para el Día del Padre: Jaime Leyton adelanta las jornadas que esperan lluvias el resto de junio en Santiago

12 jun. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un vuelco dio el pronóstico del tiempo para la zona central del país. Así lo confirmó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, durante este viernes en Meganoticias Prime, donde reveló que los datos cambiaron en las últimas horas, abriendo la probabilidad de nuevas precipitaciones en la Región Metropolitana.

Este anuncio sorprende luego de que los análisis previos descartaran cualquier tipo de agua para las próximas semanas. "Habíamos dicho que no había ninguna probabilidad, con la información disponible hasta hace dos días, de que hasta el 24 de junio se produzcan precipitaciones", contextualizó el experto.

¿Por qué cambió el panorama meteorológico?

De acuerdo a la explicación de Leyton, la atmósfera sufrió una modificación clave. "Se modifica la información, comienza a cambiar el bloqueo que se está produciendo y que va a ser muy marcado durante este fin de semana", detalló.

Este debilitamiento en el campo de altas presiones permitirá el ingreso de dos pulsos de inestabilidad en los próximos días:

Primer pulso (martes 18 de junio): se concentrará principalmente en los sectores de la cordillera. No obstante, Leyton advirtió que no se descartan "eventualmente algunas gotas ocasionales en los sectores de precordillera y comunas aledañas al sector oriente" de la capital.

Segundo pulso (fin de semana): este es el cambio más importante y masivo. El debilitamiento de las presiones hacia el siguiente fin de semana facilitará la llegada de un sistema frontal que coincidirá, precisamente, con una fecha muy especial.

Lluvia en el Día del Padre

El meteorólogo detalló que el evento principal comenzará a manifestarse a partir de la tarde del sábado 20 de junio, extendiéndose con fuerza durante todo el domingo 21 de junio (Día del Padre). Las precipitaciones declinarán recién en las primeras horas de la madrugada del lunes 22.

"Desde el sábado en la tarde hasta el lunes en la mañana podríamos tener esas precipitaciones", resumió el especialista, confirmando que el sistema abarcará una importante extensión geográfica de la zona central chilena.

Leyton agregó que "Santiago es muy difícil de predecir... aquí hay una condición local que desfavorece, que es su geografía".

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