¿Lloverá para el Día del Padre? Jaime Leyton anticipa jornadas frescas en Santiago

16 jun. 2026 - 08:35 hrs.

¿Qué pasó?

Tras una jornada marcada por temperaturas más agradables, el meteorólogo Jaime Leyton entregó su pronóstico para los próximos días en la Región Metropolitana, incluyendo el esperado fin de semana en que muchas familias celebrarán el Día del Padre.

Este lunes, Santiago alcanzó una máxima cercana a los 22°C, registrando condiciones templadas para esta época del año. Sin embargo, el panorama cambiará levemente durante la mitad de la semana con un aumento de la nubosidad.

Atención al miércoles: podrían caer algunas gotas

Según explicó Jaime Leyton, el miércoles estará mayormente nuboso y existe una posibilidad de precipitaciones débiles hacia el término de la jornada.

El especialista detalló que "la probabilidad de algunas gotas ocasionales aumentará durante la noche del miércoles y especialmente en la madrugada del jueves", aunque por ahora no se proyectan lluvias significativas para la capital.

¿Cómo estará el tiempo para el Día del Padre?

Respecto al domingo 21 de junio, fecha en que se celebrará el Día del Padre, Leyton entregó una noticia positiva para quienes tengan actividades al aire libre o reuniones familiares.

De acuerdo con el pronóstico, no se esperan precipitaciones en Santiago durante esa jornada. Eso sí, las temperaturas serán propias del invierno y el ambiente se sentirá fresco durante gran parte del día.

"Helado no, pero sí fresquito", resumió el meteorólogo, descartando por ahora eventos de lluvia para la celebración y anticipando condiciones estables en la capital.

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