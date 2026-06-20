Hombre de 39 años falleció mientras practicaba buceo en playa Ritoque en Quintero

20 jun. 2026 - 12:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 39 años falleció mientras practicaba buceo en el sector de Los Roqueríos de la playa Ritoque, en la comuna de Quintero. El hecho ocurrió durante la jornada del pasado viernes, cerca del mediodía, cuando testigos alertaron que la persona se encontraba en una emergencia en el mar, por lo que avisaron a la Policía Marítima y a equipos de emergencia.

Personal especializado llegó hasta el lugar y logró rescatar al hombre de la zona de roqueríos. Tras ser trasladado hasta la orilla, se le realizaron maniobras de reanimación; sin embargo, pese a los esfuerzos, se confirmó su fallecimiento.

Desde la Policía Marítima informaron que, tras recibir un llamado de emergencia, se desplegaron medios navales y aéreos, además de coordinar el operativo con otros organismos.

“Tras varios intentos de reanimación cardiopulmonar, se constató el fallecimiento de la persona”, señalaron desde la institución.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima se encontraba realizando actividades de buceo en un sector considerado de riesgo por sus roqueríos, el fuerte oleaje y las condiciones del mar.

El hecho continúa siendo investigado para determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente.