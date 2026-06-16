"Pudo tener consecuencias fatales": Inspector fue rociado con bencina en procedimiento policial

16 jun. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

Momentos de alta tensión se vivieron la tarde de este lunes en Villa Alemana, luego que un inspector municipal fuera rociado con bencina por un hombre que amenazó con incendiar al personal que participaba en un procedimiento de fiscalización junto a Carabineros.

El hecho ocurrió en calle Huanhualí, mientras equipos municipales y policiales realizaban el retiro de vehículos abandonados en un inmueble que, según los antecedentes preliminares, funcionaba como una desarmaduría ilegal donde se mantenían al menos cinco automóviles.

La situación obligó a activar protocolos de seguridad y terminó con la detención del individuo por parte de personal especializado de Carabineros.

Salió con una antorcha y combustible

Según informó la Municipalidad de Villa Alemana, el propietario del inmueble salió desde el recinto portando una antorcha encendida y una botella con combustible, amenazando tanto a funcionarios municipales como a efectivos policiales presentes en el lugar.

En medio del incidente, el sujeto habría rociado con bencina a uno de los inspectores municipales que participaba en el operativo, generando preocupación por el riesgo que representaba la situación.

Tras el ataque, el funcionario afectado recibió atención por parte de la Unidad de Atención a Víctimas del municipio y posteriormente acudió a un centro asistencial para constatar lesiones. Desde la casa consistorial informaron que se encuentra en buen estado de salud.

GOPE concretó la detención

Debido a la gravedad del hecho, Carabineros activó los protocolos correspondientes y personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) intervino para controlar la situación.

El procedimiento culminó con la detención del individuo, quien durante la jornada de este martes pasará a control de detención para enfrentar los cargos que determine la investigación.

Municipio presentó querella criminal

Tras lo ocurrido, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, condenó enérgicamente la agresión y confirmó la presentación de una querella criminal contra el responsable.

"Lo ocurrido hoy es gravísimo e inaceptable. Un inspector municipal fue rociado con bencina mientras realizaba, junto a Carabineros, un procedimiento de retiro de vehículos abandonados", señaló la autoridad comunal.

El jefe comunal agregó que se trata de una agresión que "pudo haber tenido consecuencias fatales" y valoró la rápida reacción de Carabineros para evitar un desenlace mayor.

Asimismo, aseguró que el municipio buscará que se apliquen las máximas sanciones contempladas en la legislación vigente y reiteró que continuarán las labores de fiscalización en distintos sectores de la comuna.

"Quienes crean que mediante la violencia van a impedir nuestro trabajo, se equivocan profundamente. No vamos a bajar los brazos por este tipo de situaciones", concluyó.