Hombre apuñala a su expareja y atropella a carabinero durante su huida en Valparaíso: Fue detenido

12 jun. 2026 - 14:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido tras protagonizar un violento episodio en Valparaíso que incluyó un intento de femicidio contra su expareja y el atropello de un carabinero durante un operativo policial en la ruta La Pólvora.

Agredió a su expareja y huyó

El hecho se inició alrededor de las 10:40 horas en el sector de Placilla, donde el sujeto agredió con un arma cortopunzante a su expareja, causándole una lesión en una de sus piernas.

Tras el ataque, la víctima logró dar aviso a Carabineros mientras el agresor huía del lugar. Gracias a que la víctima tenía acceso al GPS del vehículo en el que escapaba el individuo, la policía pudo rastrear sus desplazamientos hasta la ruta 68 y la ruta La Pólvora, donde se montó un operativo para detenerlo.

Persecución, disparos y atropello a funcionario

Al ser interceptado por personal policial, el sujeto intentó darse a la fuga. En ese contexto, Carabineros hizo uso de sus armas de servicio, disparando contra el vehículo sin lograr herir al individuo.

Durante la maniobra de escape, el hombre embistió a un carabinero que intentaba detener su avance,

provocándole lesiones que motivaron su traslado de urgencia al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

Finalmente, el sujeto fue detenido por Carabineros y será "acusado de homicidio frustrado a carabineros de servicio y además detenido por femicidio frustrado a su expareja", según detalló la general Patricia Vásquez, jefa de Zona Valparaíso.

El agresor mantenía antecedentes policiales y restricciones de acercamiento hacia la víctima.

Mujer agredida y carabinero fueron hospitalizados

Desde el recinto asistencial, el jefe de Urgencias, doctor Osvaldo Garay, detalló que "funcionario policial fue atropellado por un automóvil de mediana a alta envergadura y le provocó una serie de lesiones con compromiso de ambas rodillas, con el diagnóstico de contusión de rodilla bilateral. Hasta ahora no aparece una lesión ósea".

En tanto, la mujer agredida también fue trasladada al Hospital Carlos Van Buren, donde permanece en observación producto de las lesiones provocadas durante el ataque.

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