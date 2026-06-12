Copamiento policial en población El Castillo deja 12 detenidos: Incautan ketamina, cocaína y marihuana

12 jun. 2026 - 07:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo policial se desarrolló durante la noche del jueves en la población El Castillo, en la comuna de La Pintana, donde Carabineros realizó controles, fiscalizaciones y patrullajes preventivos que terminaron con varias personas detenidas.

El despliegue comenzó cerca de las 20:00 horas y contó con la participación de personal territorial, GOPE, Control de Orden Público (COP) y la Prefectura Aérea, en el marco de los copamientos que la institución ha realizado en distintos sectores de la Región Metropolitana durante las últimas semanas.

Tres detenidos y droga incautada

Según informó Carabineros, el procedimiento permitió detener a 12 personas por distintos delitos y también incautar droga.

"Tenemos detenidos por órdenes vigentes, tenemos detenidos por tráfico y por microtráfico. Tenemos incautado droga", señaló el coronel Manuel Aguilera, de la Prefectura Metropolitana Sur.

Entre los detenidos hay personas acusadas de receptación de vehículos, tráfico y microtráfico de drogas, amenazas, ofensa a la autoridad y sujetos que mantenían órdenes de detención vigentes.

Además, durante el operativo se incautaron 225 dosis de ketamina, 66 bolsas de marihuana y 56 dosis de cocaína.

Operativo se suma a otras intervenciones en La Pintana

El copamiento se realizó durante la misma jornada en que Carabineros retiró cerca de 50 cámaras de vigilancia instaladas de forma irregular en otro sector de La Pintana.

Según las autoridades, estos dispositivos eran utilizados para monitorear los movimientos en el sector y alertar sobre la presencia policial.

Además, durante los procedimientos también se retiraron rucos y se despejaron pasajes que permanecían cerrados con cadenas, como parte de una estrategia orientada a recuperar espacios públicos en sectores considerados conflictivos.

Desde Carabineros indicaron que este tipo de operativos continuará desarrollándose tanto de día como de noche en distintos puntos de la capital.

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