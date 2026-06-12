Fue amenazada con un cuchillo y tirada al suelo: Capturan a delincuentes que asaltaron a mujer de 62 años en Quinta Normal

12 jun. 2026 - 03:10 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de Carabineros logró la detención de dos hombres acusados de un violento asalto a una adulta mayor en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

El hecho se produjo la mañana del pasado miércoles y, tras exhaustivos patrullajes preventivos, se dio con el paradero de los sospechosos, las especies sustraídas y artículos asociados a otros delitos.

Mujer de 62 años fue víctima de violento robo

De acuerdo a lo informado por Carabineros, la captura de la banda se produjo este jueves, mientras personal de la 22ª Comisaría Quinta Normal efectuaba patrullajes cerca de la estación de Metro Gruta de Lourdes.

Durante el procedimiento, fiscalizaron un automóvil color gris con dos individuos de nacionalidad extranjera, cuyas características coincidían con las obtenidas en una denuncia por robo con violencia.

Según la denuncia, el delito ocurrió en calle Catedral y la víctima correspondía a una mujer de 62 años, quien señaló haber sido abordada por un sujeto que descendió de un vehículo de similares características.

El hombre la agredió y despojó de su cartera, la que contenía dinero, documentación personal y tarjetas bancarias y comerciales, resultando además con lesiones leves producto del forcejeo.

Una cámara de seguridad captó justo el momento del ataque. En el video se ve cómo el agresor amenaza a la mujer con un arma blanca, incluso hace un ademán de querer apuñalarla. Posteriormente la tira al suelo para robarle.

Delincuentes estaban en situación irregular

En atención a estos antecedentes, se procedió a la fiscalización de los sujetos y el automóvil, encontrándose al interior un arma blanca tipo cuchillo, además de diversas herramientas comúnmente utilizadas para la apertura forzada de vehículos.

Asimismo, durante el registro de uno de los individuos, se encontró oculto en su antebrazo derecho un cuchillo "cocinero" con una hoja aproximada de 30 centímetros.

Continuando con la revisión del automóvil, se halló una cartera de mujer y una mochila que contenía 15 tarjetas bancarias y de casas comerciales pertenecientes a distintas personas.

Entre dichas especies se verificó la existencia de seis tarjetas pertenecientes a la víctima del robo denunciado el día anterior, además de teléfonos celulares, una tablet y otras especies que podrían estar asociadas a otros ilícitos.

Ambos extranjeros, en condición irregular y sin documentación vigente, fueron detenidos por infracción a la Ley de Armas, mientras que las especies recuperadas y demás antecedentes están siendo periciados por personal policial.