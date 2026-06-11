Dan de baja a carabinero: Lo acusan de recibir $400 mil por vehículo que estaba en custodia policial tras protagonizar accidente

11 jun. 2026 - 17:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros fue detenido y posteriormente dado de baja en San Fernando luego de que se detectaran irregularidades relacionadas con un vehículo que permanecía bajo resguardo policial tras haber participado en un accidente.

Hasta antes de la detención que se dio a conocer este jueves, el uniformado pertenecía a la dotación de la Tenencia de Carreteras Colchagua.

Actualmente está siendo investigado por la sustracción de un automóvil que se encontraba bajo custodia policial.

De acuerdo con los antecedentes, el entonces carabinero presuntamente habría recibido cerca de $400 mil a cambio de entregar de forma ilícita el vehículo que había protagonizado un accidente y que permanecía bajo resguardo de la institución.

Mediante un comunicado, Carabineros informó: "Se ha dispuesto la baja inmediata de las filas de la institución. Sin perjuicio de lo anterior, se inició una investigación administrativa para establecer cómo ocurrieron los hechos", agregando que la institución "condena y rechaza tajantemente este tipo de acciones".

Investigación y recopilación de antecedentes

La indagatoria contó con la participación del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, unidad que recopiló las pruebas clave para los hechos investigados.

De acuerdo con la información entregada, los antecedentes reunidos permitieron vincular al funcionario con el supuesto cobro de dinero a cambio de facilitar la entrega del automóvil.

En tanto, la fiscal jefe de San Fernando, Yenny Muñoz, informó que el procedimiento para reunir antecedentes y concretar la detención del funcionario fue exitoso.

Durante este mismo jueves, el imputado será puesto a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

Declaraciones desde Carabineros

Desde la Prefectura Colchagua confirmaron que, tras desarrollar una investigación interna, el personal de la Sección de Asuntos Internos de Colchagua "dio cumplimiento a una orden de detención de un funcionario, por haber cometido acciones constitutivas de delitos".

Posterior a esto, se le dio de baja de la institución.

Además, en el comunicado se indica: "Carabineros de Chile condena y rechaza tajantemente este tipo de acciones que no representan los valores ni principios de los miles de hombres y mujeres que diariamente trabajan por el bienestar y seguridad de la ciudadanía".