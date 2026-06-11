Roban camión cargado con whisky avaluado en $55 millones: Persecución terminó con un delincuente herido a bala y dos detenidos

11 jun. 2026 - 14:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento robo de un camión cargado con botellas de whisky terminó con una persecución policial, una balacera y dos detenidos en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 12:20 horas de jueves en el sector de la Autopista del Sol con Américo Vespucio, cuando un grupo de sujetos armados, que se movilizaba en dos vehículos particulares, interceptó un camión de carga que transportaba botellas de whisky avaluadas en cerca de $55 millones.

Huyeron con el camión y escaparon de Carabineros

Según detalló Carabineros, los antisociales intimidaron al conductor con armas de fuego, lo obligaron a descender del vehículo y efectuaron posteriormente al menos tres disparos al aire para luego huir con el camión, dejando a la víctima abandonada en el lugar.

Tras la denuncia, personal policial logró ubicar a los sospechosos, iniciando un seguimiento controlado que terminó en la intersección de Américo Vespucio con Ismael Briceño, en la comuna de Quilicura.

En ese punto, uno de los individuos apuntó con un arma de fuego a personal de Carabineros, situación que derivó en que los uniformados hicieran uso de su arma de servicio, efectuando cuatro disparos.

Dos detenidos: Uno herido de bala

El procedimiento dejó a uno de los antisociales, un hombre chileno de 46 años con antecedentes penales, herido a bala en el abdomen, siendo trasladado hasta el Hospital San José, donde permanece en atención médica.

En el operativo también fue detenido un segundo hombre adulto, quien resultó lesionado tras una caída mientras huía.

Carabineros logró además la recuperación del camión robado y la totalidad de la carga.

Todo sobre Policial