Retiran cerca de 50 "narco cámaras" en La Pintana: Eran usadas para alertar sobre la presencia policial

11 jun. 2026 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo liderado por Carabineros permitió retirar cerca de 50 cámaras de vigilancia instaladas ilegalmente en distintos puntos de la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana. Los dispositivos eran utilizados por bandas narcotraficantes para monitorear los movimientos en el sector.

El procedimiento se desarrolló con apoyo de personal municipal y la Policía de Investigaciones (PDI), institución que además realizó controles migratorios durante las diligencias.

¿Por qué retiraron las cámaras?

Las cámaras estaban instaladas en postes de alumbrado y otros bienes de uso público, sin autorización. Según explicó Carabineros, los dispositivos habrían sido utilizados para advertir el ingreso de policías a sectores donde se realizan actividades delictuales.

"La intención de alguna de estas cámaras es detectar la presencia de las policías cuando ingresan a fiscalizar", señaló el mayor Miguel Olivares Oyarzún, de la 41.ª Comisaría de la Pintana.

El uniformado agregó que los antecedentes fueron recopilados a partir de denuncias realizadas por vecinos. Con esa información se identificaron los puntos donde estaban instalados los dispositivos y posteriormente se notificó a los residentes para que los retiraran voluntariamente. Sin embargo, al no concretarse el retiro dentro del plazo otorgado, se realizó el operativo.

Podían monitorearse desde teléfonos celulares

De acuerdo con el mayor de Carabineros, las cámaras corresponden a "circuitos cerrados que los pueden estar monitoreando constantemente en un teléfono celular".

La policía indicó que este tipo de sistemas suele ser utilizado por bandas dedicadas al tráfico de drogas para detectar fiscalizaciones y coordinar movimientos dentro de los sectores intervenidos.

Además del retiro de las cámaras, las autoridades recordaron que anteriormente también se han realizado operativos para reabrir pasajes que habían sido cerrados ilegalmente con el objetivo de dificultar el acceso de los equipos policiales.

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