Hombre sufre robo de parte de su finiquito a la salida de un banco en Conchalí: Estaba acompañado de su nieto

10 jun. 2026 - 19:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un dramático delito se registró este miércoles en la comuna de Conchalí, luego de que un hombre, identificado como Alberto Palma, fuera víctima de un robo bajo la modalidad del "marcaje bancario", siendo interceptado por cuatro delincuentes justo después de haber retirado una importante suma de dinero correspondiente a su finiquito.

Lo más alarmante del caso es que la víctima se encontraba en su automóvil en compañía de su pequeño nieto al momento del ataque, lo que generó momentos de terror para la familia.

"Me venían siguiendo"

Según el desgarrador relato de la víctima, los antisociales planificaron el golpe con precisión, esperando el momento exacto en que detuviera su vehículo tras realizar el trámite.

"Me venían siguiendo, porque yo, cuando volví del colegio con mi nieto, estaban encima mío ya. Yo a las 12:30 tenía que estar con mi nieto", explicó Palma, visiblemente afectado por la situación.

El asalto ocurrió en plena vía pública cuando los cuatro sujetos abordaron el automóvil muy agresivamente. El afectado detalló el nivel de violencia y las armas con las que fue intimidado por la banda:

"Eran cuatro tipos. Uno que me puso la pistola era mayor de edad. Era un viejo como de 40 años, grandote. Me puso la pistola al tiro", recordó.

Mientras el conductor era encañonado, otro de los delincuentes lo atacaba por el costado: "El otro me tiraba con el destornillador", acusó de forma impactante.

Duras críticas a la seguridad bancaria y policial

Tras sufrir la pérdida del dinero de su esfuerzo laboral, Palma apuntó con dureza a la falta de medidas de protección, tanto dentro de la sucursal bancaria como en las calles de la comuna. Para la víctima, existió una evidente vulnerabilidad en el recinto donde retiró sus fondos.

"Nunca pensé que me podían haber seguido. (La seguridad del banco) es mala. ¿Cómo no se van a dar cuenta que hay gente mala? Había un guardia pegado en un computador. No creo que sea primera vez que pase esto", fustigó con indignación.

Asimismo, le extrañó la ausencia de policías en un sector que suele estar custodiado: "Carabineros siempre hay y ahora no había ninguno", sentenció categóricamente.

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