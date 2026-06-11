Robo afecta a joyería en tradicional Caracol Lo Ovalle: El botín sustraído sería de al menos $20 millones

11 jun. 2026 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo afectó durante la tarde de este jueves a la joyería Jemicem, ubicada al interior del tradicional Caracol Lo Ovalle, en la comuna de La Cisterna. De acuerdo con antecedentes preliminares, el botín sustraído por los delincuentes fue avaluado en aproximadamente 20 millones de pesos chilenos.

El atraco ocurrió alrededor de las 17:00 horas, en un momento de mucho público por la conexión directa que mantiene el centro comercial con la estación Lo Ovalle de la Línea 2 del Metro.

Disparos e intimidación a rostro descubierto

El asalto fue perpetrado por dos sujetos que ingresaron a rostro descubierto y portando armas de fuego cortas. Al percatarse de la situación, uno de los locatarios del recinto intentó alertar al personal de seguridad para que cerraran los accesos e impidieran la fuga de los antisociales.

Ante la posibilidad de quedar atrapados, los delincuentes actuaron con extrema violencia y efectuaron al menos dos disparos de forma directa hacia el local para amedrentar a quienes intentaban resistirse. Uno de los proyectiles impactó de lleno en la vitrina principal de la joyería. Pese a los balazos, no hubo heridos.

Segundo robo en la misma semana

Este hecho delictual no es aislado. Según información policial, la misma joyería ya había sido blanco de otro robo el pasado lunes. En esa oportunidad, los delincuentes utilizaron un modus operandi diferente: ingresaron desde la vía pública hacia el interior del caracol a bordo de una motocicleta.

Personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros se constituyó en el sitio del suceso para iniciar las primeras diligencias. Los uniformados se encuentran tomando declaración a las trabajadoras del local.

Asimismo, los equipos policiales centran sus esfuerzos en revisar las cámaras de seguridad de la central de vigilancia del Caracol Lo Ovalle y de los locales comerciales colindantes.

Estos registros serán clave para identificar a los asaltantes a rostro descubierto y determinar si contaban con el apoyo de un vehículo de huida en el exterior, por el sector de Gran Avenida.

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