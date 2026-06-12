Asesinan a hombre en situación de calle durante riña en Ñuñoa: Hay una persona detenida

12 jun. 2026 - 01:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre en situación de calle murió apuñalado durante una riña la noche del jueves en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. Hay un detenido por el delito de homicidio.

Hombre fue detenido por su presunta autoría en el crimen

El teniente Kevin Baeza, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, indicó que, de acuerdo a los antecedentes entregados por personal municipal, "se encontraba una riña entre dos sujetos adultos" en la intersección de Avenida General Bustamante con Irarrázaval.

Producto de la pelea, un hombre resultó herido por arma blanca y poco después concurrió personal del SAMU, constatando que "este sujeto se encontraba fallecido en el lugar producto de dos heridas cortopunzantes: una en el tórax y la otra en el sector del cuello”, explicó el teniente.

A partir de la declaración de una testigo, "personal de la SIP de la 33ª Comisaría de Ñuñoa logra la detención de un sujeto, quien se encontraba en su domicilio", añadió.

Consultado sobre la víctima, el uniformado indicó que, de acuerdo a testigos "esta persona se encontraba en situación calle. Era un plumillero, al parecer, conocido aquí en el sector".

Por el contrario, el presunto homicida "no era persona de situación calle", y mantiene antecedentes, aunque nada pendiente. De momento, el origen de la pelea se desconoce.