Grave denuncia sacude a O'Higgins: Desvinculan a funcionario tras "grave invasión a la privacidad" en camarín juvenil

12 jun. 2026 - 09:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una grave denuncia remeció a O'Higgins luego que el club presentara una querella criminal por una "grave invasión a la privacidad" detectada en el camarín de su serie Sub 20, aunque no se entregaron mayores detalles sobre lo ocurrido.

A través de un comunicado, el club señaló que la situación activó de inmediato sus protocolos internos y permitió establecer la participación de una persona que formaba parte de la institución, quien fue desvinculada tras conocerse los hechos.

Club presentó querella tras activar protocolo interno

Según detalló el club de Rancagua, "el hecho, que activó inmediatamente el Protocolo del Club, logró esclarecer que en este se encontraba involucrada una persona que pertenecía al personal de nuestra institución".

"A raíz de lo accionado por el Protocolo, ya no se encuentra en funciones y dejó de pertenecer a O'Higgins tras conocidos los hechos", añadió la institución.

Asimismo, el club confirmó la presentación de una querella criminal para que los antecedentes sean investigados por las autoridades competentes.

O'Higgins pidió evitar la revictimización de los afectados

La institución señaló que no entregará más antecedentes sobre el caso debido a que existe una investigación en curso y con el objetivo de resguardar la privacidad de las personas afectadas.

"Le pedimos encarecidamente a la prensa que lo respete, que actúe responsablemente y se abstenga de dar a conocer cualquier información que pueda afectar o revictimizar a cualquier persona afectada", agregó.

En el comunicado firmado por el presidente de O'Higgins FC, Matías Ahumada Rioja, la institución sostuvo que su prioridad es el acompañamiento y protección de los deportistas y sus familias. "En este momento de profundo pesar, nuestra prioridad es el resguardo, acompañamiento y protección de nuestros deportistas y sus familias (...) nuestro compromiso con su desarrollo es inquebrantable y absoluto", expresó el club.

Comunicado Oficial.



A la Comunidad Celeste en general pero en especial a las familias de nuestras categorías formativas, quienes fueron los primeros en recibir este comunicado. pic.twitter.com/TzQQyecBgE — O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) June 12, 2026

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