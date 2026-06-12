Seis carabineros son dados de baja: Formaban parte de una banda criminal en Talca

12 jun. 2026 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de Chile dio de baja a seis funcionarios de la Prefectura de Talca, en la Región del Maule, luego de que una investigación interna de seis meses determinara que formaban parte de una banda delictual.

Los seis fueron puestos a disposición de la justicia y pasarán a control de detención por los delitos de robo, asociación criminal y falsificación de instrumento público.

¿Quiénes son los involucrados?

El grupo está compuesto por un teniente, un suboficial mayor, un sargento segundo y tres cabos, todos pertenecientes a la misma prefectura.

La investigación fue llevada a cabo por el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, que, tras recibir denuncias, inició una indagatoria que se mantuvo en reserva durante seis meses y que concluyó este viernes.

Aunque la investigación continúa bajo carácter secreto, lo que se ha podido establecer es que estos funcionarios utilizaban su calidad de policías para entregar información clave a la organización criminal en la que participaban, permitiendo que se cometieran robos con intimidación y otros delitos sin que la policía interviniera a tiempo.

"No merecen estar en la institución"

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, fue enfático en condenar lo ocurrido y aseguró que "son hechos gravísimos. Como institución tenemos una sola política, que es la transparencia, la veracidad y el correcto actuar".

"No acepto que personal ensucie no solamente el uniforme, sino que involucre también la confianza de la ciudadanía. Estos grupos de carabineros que no merecen estar en la institución se van de la institución y tienen que responder ante la justicia", añadió.

La indagatoria sigue en curso y no se descarta que existan más involucrados. Además, se espera que la Prefectura de Talca sea reestructurada como parte de las medidas para evitar que el crimen organizado vuelva a infiltrarse en esa unidad policial.

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