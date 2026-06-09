Gobierno entrega detalles sobre la construcción del nuevo Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso

09 jun. 2026 - 16:37 hrs.

¿Qué pasó?

Continúan las gestiones para avanzar en el nuevo Hospital Carlos Van Buren, una iniciativa que busca responder a los problemas de infraestructura que enfrenta el principal recinto asistencial de Valparaíso.

La ministra de Salud, May Chomali, entregó nuevos antecedentes sobre el futuro del proyecto y aseguró que la construcción del nuevo hospital ya se encuentra en una etapa enfocada en las soluciones, tras concluir el proceso de diagnóstico.

Durante el anuncio, que se dio en una sesión de la Comisión de Salud del Senado, la secretaria de Estado adelantó: "Va a quedar en un lugar de fácil acceso para toda la comunidad".

¿Dónde se ubicará el nuevo hospital?

Respecto a la ubicación que tendrá el futuro recinto, Chomali señaló que se mantendrá dentro del área céntrica de la ciudad y descartó que sea emplazado en sectores altos de Valparaíso.

"No queremos adelantar, pero va a ser en el centro de la ciudad; no se va a ir a los cerros, eso es lo importante. Va a quedar en un lugar de fácil acceso para toda la comunidad", dijo.

Además, en torno a la necesidad de avanzar con el recinto sanitario, sostuvo: "Estamos todos de acuerdo que efectivamente aquí en la región tenemos problemas de infraestructura, de gestión y de gobernanza. Nadie discute eso".

Los plazos del proyecto

Según explicó la ministra, durante los próximos tres meses se presentará la primera parte del plan maestro del Hospital Carlos Van Buren al Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de avanzar en las etapas necesarias para concretar el proyecto.

Esto permitiría resolver lo que, según señaló Chomalí, "ha estado trabado por años para que se inicien todas las etapas del diseño y luego de la construcción de esta primera etapa que es el centro de diagnóstico terapéutico para el hospital y con eso descongestionar el hospital y seguir con las siguientes etapas".

La ministra indicó además que la propuesta ya cuenta con un importante nivel de acuerdo entre los distintos actores involucrados: "Está más o menos diseñado, hay bastante consenso", afirmó.