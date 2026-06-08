Zapallar aplica sanciones por caso licencias médicas: Ocho funcionarios fueron desvinculados

08 jun. 2026 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Zapallar informó que ocho de sus funcionarios serán despedidos debido a que viajaron fuera del país cuando tenían licencias médicas vigentes.

Un total de 16 trabajadores fueron investigados, mientras que a 14 se les formularon cargos y 11 fueron objeto de sanciones.

La acción del municipio responde a los resultados de los sumarios administrativos instruidos luego de que la Contraloría detectara eventuales irregularidades en el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.

La decisión del municipio

Tras finalizar las investigaciones internas, el municipio dio a conocer las desvinculaciones.

Además, indicaron que los funcionarios que incurrieron en otras faltas ya fueron debidamente notificados de las resoluciones adoptadas por la autoridad comunal.

"Los sumarios administrativos permitieron establecer responsabilidades y ahora corresponde actuar con consecuencia", dijo el alcalde Gustavo Alessandri.

Y agregó: "Esta decisión responde al compromiso de la administración comunal con la probidad y con el correcto ejercicio de la función pública."

¿Cómo se realizaron las investigaciones?

Según informó Alessandri, las indagaciones se llevaron a cabo respetando el debido proceso y las garantías establecidas por la normativa vigente, permitiendo recopilar los antecedentes necesarios para indicar las medidas disciplinarias correspondientes.

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"La confianza de los vecinos en sus instituciones se construye sobre la base de la transparencia, el cumplimiento de las normas y la correcta utilización de los recursos de todos. Como municipio tenemos la obligación de resguardar esos principios", sostuvo el jefe comunal.