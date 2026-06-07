Dinosaurios en el litoral central de Chile: Estudio confirmó su presencia en una playa durante el Cretácico

07 jun. 2026 - 17:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un estudio publicado en la revista Cretaceous Research, liderado por investigadores de la Universidad de Chile, confirmó la presencia de dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Algarrobo, región de Valparaíso.

La investigación, titulada Beyond marine reptiles: ornithopod and avian remains from the Upper Cretaceous of Algarrobo, central Chile ("Más allá de los reptiles marinos: restos de ornitópodos y aves del Cretácico Superior de Algarrobo, centro de Chile"), advierte sobre la relevancia de proteger sitios clave para la reconstrucción de la historia natural del país.

El trabajo fue desarrollado por los investigadores Sergio Soto Acuña, Rodrigo A. Otero, Raúl Ugalde, Héctor Ortiz y José Luis Brito, integrantes de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile.

A partir del reanálisis de fósiles hallados en los "Estratos de Quebrada Municipalidad", los investigadores confirmaron la presencia de un dinosaurio herbívoro de gran tamaño y reclasificaron restos de un ave fósil de cerca de 69 millones de años.

Universidad de Chile

"Hay dos restos grandes de dinosaurios que encontramos en el museo y que estaban guardados desde hace ya mucho tiempo. Son colecciones históricas, que tienen ya bastantes décadas, y estaban identificadas como plesiosaurios, es decir, reptiles marinos", señaló el investigador Sergio Soto.

Un ecosistema más diverso de lo que se creía

Algarrobo era conocido por su registro marino, con hallazgos de plesiosaurios, mosasaurios, tortugas marinas y tiburones. Sin embargo, el estudio amplía la diversidad de especies presentes en la zona.

"Nos dimos cuenta de que este ecosistema era un poco más complejo. No solamente involucraba especies marinas, sino que también había alguna cercanía o condición costera", explicó Sergio Soto Acuña, paleontólogo de vertebrados y autor principal del estudio.

La investigación no describe una nueva especie, ya que los restos fósiles encontrados no están completos. Sin embargo, por sus características, pueden asociarse a los ornitópodos, un grupo de dinosaurios herbívoros.

Además, el estudio permitió reinterpretar los restos de un ave fósil que anteriormente había sido asignada a rocas más jóvenes, de alrededor de 40 millones de años. La nueva evidencia reveló que corresponde al fósil de ave más antiguo hallado hasta ahora en Chile.

Un patrimonio paleontológico amenazado

El hallazgo amplía significativamente el valor paleontológico de Algarrobo, una zona que hasta ahora era conocida principalmente por sus registros de antiguos ambientes marinos. Los investigadores sostienen que este descubrimiento abre la posibilidad de identificar restos de dinosaurios que pudieron pasar desapercibidos en colecciones científicas anteriores, por lo que llaman a revisar el material ya existente bajo una nueva perspectiva.

Los científicos también advierten que los afloramientos costeros donde aparecen estos fósiles están amenazados por la erosión, el crecimiento urbano y futuros proyectos de infraestructura. En ese contexto, destacan la necesidad de protegerlos, considerado de gran relevancia para comprender la historia natural de Chile, y subrayan que su conservación será clave para futuras investigaciones y descubrimientos.