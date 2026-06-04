Meteorología emite aviso por vientos de hasta 70 km/h: ¿Qué regiones se verán afectadas?

04 jun. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por viento normal a moderado que afectará sectores cordilleranos de las regiones de Coquimbo y Valparaíso durante este fin de semana.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno estará asociado al paso de un sistema frontal y se extenderá desde la madrugada hasta la tarde del sábado 6 de junio. Además, se advirtió sobre la probabilidad de viento blanco en sectores de montaña.

¿Qué zonas serán afectadas?

Según la DMC, el evento meteorológico impactará específicamente a las zonas cordilleranas de las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

El aviso estará vigente desde la madrugada del sábado y contempla vientos de intensidad normal a moderada, con ráfagas que podrían generar complicaciones en áreas de alta montaña.

Vientos de hasta 70 km/h en la cordillera

Las intensidades estimadas para este evento son las siguientes:

Región de Coquimbo (Cordillera):

Vientos entre 40 y 60 km/h.

Ráfagas de hasta 70 km/h.

Región de Valparaíso (Cordillera):

Vientos entre 25 y 40 km/h.

Ráfagas de hasta 60 km/h.

La entidad también informó una probabilidad de viento blanco, fenómeno caracterizado por la combinación de nieve y fuertes vientos que reduce significativamente la visibilidad y dificulta el desplazamiento en zonas cordilleranas.

Autoridades llaman a extremar precauciones

Desde Meteorología explicaron que este tipo de avisos se emite cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos para la población.

Por ello, recomendaron mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones climáticas y adoptar medidas preventivas, especialmente en sectores de montaña y para quienes tengan programadas actividades al aire libre durante el fin de semana.