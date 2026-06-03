Jaime Leyton entrega su pronóstico del tiempo y este es el día en que llovería en Santiago la próxima semana

03 jun. 2026 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para todo el país durante los siguientes días, instancia en que aprovechó de anunciar que las lluvias estarán presentes prontamente en Santiago.

La llegada de las precipitaciones a la capital es vista con buenos ojos por parte de los expertos, debido a que mayo fue un mes seco y Santiago está con déficit hídrico.

¿Qué día llovería?

Las precipitaciones también le darían un respiro a la capital, considerando la mala calidad del aire que ha llevado a decretar alerta ambiental.

Jaime Leyton explicó que la próxima semana podría haber un cambio en el tiempo, ya que llegarían las primeras lluvias de junio a la capital.

"Lo habíamos dicho, lo más probable entre el 10 y el 14 era la probabilidad de precipitaciones, se mantiene. Para el día 10 hay que ajustar los valores, porque podrían ser tal vez más altos".

"El cambio se produce el martes en la tarde y el miércoles (de la próxima semana) se esperan precipitaciones en Santiago", concluyó el meteorólogo de Megatiempo.

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