Hasta 40 mm de lluvias: Actualizan aviso de precipitaciones que durarán hasta el miércoles en sectores de cinco regiones

21 jul. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso por "precipitaciones normales a moderadas" que afectarán con hasta 40 mm de lluvias a sectores de cinco regiones de la zona centro y centro-norte del país.

Aviso por lluvias de hasta 40 mm en cinco regiones

De acuerdo al organismo, el aviso para sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule y Ñuble estará vigente hasta la mañana del día miércoles 22 de julio.

Región de Coquimbo

Litoral: 10-20 mm (martes 21).

(martes 21). Cordillera Costa: 15-25 mm (martes 21).

(martes 21). Precordillera y valles precordilleranos: 15-25 mm (martes 21).

Región de Valparaíso

Litoral: 20-35 mm (martes 21) y 15-25 mm (miércoles 22).

(martes 21) y (miércoles 22). Cordillera Costa: 20-35 mm (martes 21).

(martes 21). Precordillera y valles precordilleranos: 20-35 mm (martes 21).

Región de O'Higgins

Litoral: 25-35 mm (martes 21).

(martes 21). Cordillera Costa: 20-30 mm (martes 21).

Región del Maule

Litoral: 30-40 mm (martes 21).

(martes 21). Cordillera Costa: 25-35 mm (martes 21).

Región de Ñuble

Litoral: 25-35 mm (martes 21).

¿Qué pasará en la Región Metropolitana?

Si bien la DMC no publicó un aviso para la Región Metropolitana, las precipitaciones continuarán hasta la noche de este martes. Durante esta tarde se esperan chubascos débiles y probables tormentas eléctricas con vientos de entre 25 y 40 km/h.

Durante la noche se mantendrá nublado y con chubascos aislados. Ya para el día miércoles se espera solo una jornada cubierta para la capital; sin embargo, las precipitaciones retornarían en la tarde del jueves.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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