Jaime Leyton entrega su pronóstico del tiempo y lluvias llegarían antes de lo previsto a la RM

04 jun. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves Santiago amanece con cielo nublado y temperatura fresca. Según el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, la jornada se mantendrá con abundante nubosidad y una máxima de 20 grados. Para la próxima semana está pronosticado que las lluvias lleguen a la Región Metropolitana, pero el evento podría adelantarse.

¿Cuándo podrían llegar las lluvias?

Para el viernes se espera que la nubosidad se espese aún más, aunque sin lluvias. El sábado el panorama varía levemente: de cielos nublados a escasa nubosidad en la mayor parte de la capital, pero con una excepción en el sector sur de la Región Metropolitana.

"El día sábado varía, tiene nublado a escasa nubosidad en el sector sur de la capital", señaló Leyton, quien precisó que las comunas de Paine, San Bernardo y algunos sectores de la provincia de Maipo y la provincia de Cordillera podrían registrar algunas gotas ocasionales durante la mañana, con temperaturas entre 6 y 17 grados.

Sin embargo, el propio meteorólogo relativizó el alcance de esa precipitación: "2 o 3 gotas que eventualmente no generan registro", aclaró.

El domingo se proyecta como el mejor día de la semana, con tiempo completamente estable, cielos despejados y temperaturas entre 3 y 21 grados. El lunes también se mantendría con escasa nubosidad y una máxima de 23 grados.

¿Cuándo llegarían las lluvias de verdad?

La gran noticia meteorológica la entregó Leyton al referirse a la próxima semana. El especialista fue categórico al señalar que el miércoles 10 de junio llegarían las primeras lluvias importantes de la temporada, impulsadas por una influencia de origen tropical.

"Miércoles 10, más allá de estas gotitas que probablemente no suben nada, el día 10 de junio, sí. Llegan con una altísima probabilidad, todavía estamos un poquito lejos, pero la probabilidad es alta porque hay consistencia en la información", afirmó.

Leyton también advirtió que las temperaturas mínimas descenderán notoriamente en la segunda mitad de la semana próxima, con valores que podrían ubicarse entre 1 y 3 grados. "Se va a instalar y vamos a tener definitivamente tiempo invernal en la segunda mitad de la próxima semana", sostuvo el meteorólogo.

¿Cuánta lluvia podría caer el miércoles?

Consultado sobre los milímetros esperados, Leyton reconoció que aún es pronto para precisar cantidades, aunque descartó que se trate de una precipitación menor.

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